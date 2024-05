“Chiara Ferragni e Achille Lauro hanno avuto un flirt”: il gossip

Nuova giornata, nuovo gossip su Chiara Ferragni e Fedez. Nonostante l’ex coppia sia stata sotto i riflettori per diversi anni, è negli ultimi mesi che si è parlato di loro più che mai, soprattutto dopo lo scoppio del caso Balocco lo scorso dicembre. Da allora, infatti, la carriera della Ferragni ha avuto una discesa vertiginosa. Ma, non solo. Lo scandalo ha avuto un’importante conseguenza anche sulla sua vita privata: dopo quasi otto anni insieme e due figli, l’influencer e Fedez hanno deciso di separarsi.

Una separazione non esattamente pacifica e, a seguito della quale, sono seguiti nuovi e continui gossip. Dall’annuncio della rottura, Fedez è tornato in grande stile a far parte della scena mondana milanese, partecipando continuamente a feste e serate. In una di queste, il rapper si sarebbe reso anche protagonista del pestaggio ai danni di Cristiano Iovino, ricevendo persino una denuncia. Inoltre, il cantante è stato anche beccato in compagnia di una misteriosa ragazza bionda, Ludovica Di Gresy, con la quale si vociferava fosse nato un flirt. Tuttavia, la ragazza ha smentito, definendo Fedez solamente un amico.

Ma, questa volta, a finire al cento del gossip è stata Chiara Ferragni. Il motivo? Pare che l’imprenditrice digitale abbia avuto un inaspettato flirt con uno dei più noti cantanti della scena musicale italiana, Achille Lauro. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia ai microfoni di Radio Marte. Quest’ultimo ha svelato l’esistenza di un video in cui sarebbe possibile osservare la natura del loro rapporto. Ecco quanto svelato da Parpiglia:

Si vociferava proprio tempo fa di un flirt, mai confermato ma nemmeno smentito, tra Chiara Ferragni e Achille Lauro. Farei rivedere il video del compleanno di Achille in cui abbiamo detto che c’era Tananai, Hell Raton, il suo avvocato… A un certo punto appare anche lei con un vestito rosso e lungo. Se guardate le immagini, voi donne, capirete che l’occhio è uno di quelli carini.

In tutto ciò, è necessario ricordare che, ai tempi, Chiara Ferragni era ancora legata a Fedez. Non solo, Federico e Achille Lauro condividono anche un’amicizia, sbocciata durante la loro collaborazione nella hit dell’estate del 2021 “Mille“, cantata in trio con Orietta Berti. Naturalmente, è importante notare che le prove presentate da Parpiglia non sono sufficienti per confermare con certezza queste informazioni, che vanno prese con le pinze. Bisogna quindi specificare che, al momento, non ci sono conferme concrete dietro quest’indiscrezione.

Alla luce di questo sorprendente gossip, chissà se Chiara Ferragni o anche Achille Lauro decideranno di smentire per mettere a tacere da subito la vicenda o se, invece, opteranno per ignorare il tutto, mantenendo il silenzio. Non resta che attendere per scoprirlo.