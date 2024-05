Fedez-Iovino De Gresy si discolpa, Corona veggente: “Come finirà”

Fedez e Cristiano Iovino sono i due protagonisti dei gossip dell’ultima settimana. Il rapper è stato difatti accusato di essere presente alla rissa avvenuta a Milano nella notte tra il 21 ed il 22 aprile. La procura sta attualmente indagando sul caso e sono state numerose le persone che si sono espresse a riguardo. Della vicenda si è parlato in numerosi programmi televisivi e l’ultimo parere in merito è arrivato dall’ex fotografo Fabrizio Corona. Intanto Ludovica De Gresy, amica di Fedez ed inizialmente indicata come possibile causa della lite, ha affermato che non era presente al momento dei fatti.

Le parole di Fabrizio Corona sulla questione

Secondo Fabrizio Corona il caso Fedez – Iovino si risolverà a breve. Parlando con il sito Dillinger News, l’ex fotografo ha difatti affermato che i due si incontreranno e si chiariranno, aggiungendo di conoscere già questo modus operandi.

Qui di seguito le parole pronunciate da Fabrizio a Dillinger News in merito alla questione:

Io, Fabrizio Corona, conosco molto bene questo modus operandi. La vicenda si concluderà così: Federico Lucia e Cristiano Iovino si incontreranno, troveranno un accordo legale per i fatti avvenuti, arriverà il chiarimento, faranno pace e faranno un video ironico contro la procura che ha messo su un circo, perdendo come al solito enorme tempo e spendendo soldi di noi contribuenti. Ovviamente lasciando fuori la curva Sud che non c’entra assolutamente niente. Ovviamente il video della pace sarà in esclusiva su questa pagina.

Stando a quando dichiarato da Corona, quindi, i due la risolveranno tra di loro. Al momento, tuttavia, la situazione è ancora avvolta nel mistero e si stanno facendo le dovute indagini.

Ludovica De Gresy: “Non ero con Fedez”

Intanto si è pronunciata sui fatti anche Ludovica De Gresy, l’amica di Fedez indicata da molti come la sua nuova presunta fiamma e come possibile motivo della rissa con Iovino. In un’intervista con Il Messaggero, la giovane ha affermato che non era in discoteca con Fedez nella notte tra il 21 ed il 22 aprile, ovvero quando ci sarebbe stata la lite tra il rapper e Iovino.

Nelle immagini del pestaggio riprese dalle telecamere, insieme a Fedez si vedrebbe anche una ragazza dai capelli lunghi e biondi. Anche le videocamere della discoteca avrebbero inquadrato prima delle 3.30 di notte una giovane con le stesse caratteristiche in compagnia del cantante. De Gresy ha tuttavia dichiarato a Il Messaggero di non essere stata in compagnia di Fedez in nessuna delle due occasioni.

Qui di seguito le sue parole in merito:

Sono andata a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa. Non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco». Dice di non avere idea di chi sia quella ragazza. Non penso che la causa della litigata sia stata una ragazza, e sicuramente io non c’entro. Non so perché abbiano discusso e non mi interessa.

Ludovica ha poi aggiunto di non conoscere Iovino. A riguardo ha detto:

Non l’ho mai visto in vita mia.

La ragazza ha poi aggiunto: