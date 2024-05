Antonella Fiordelisi ha una nuova fiamma: perché c’entra Zaniolo

Dopo la fine della storia con Edoardo Donnamaria e il breve flirt con il portiere Guglielmo Vicario, sembra esserci una nuova fiamma nella vita di Antonella Fiordelisi. In realtà, già qualche settimana fa, si era diffusa la voce che l’influencer avesse una frequentazione con l’ex volto di Uomini e Donne, Salvatore Angelucci. I due sono stati stati più volte insieme in diverse serate a Milano, condividendo cene a quattro con la ritrovata amica Oriana Marzoli e Cristiano Iovino, amico di Salvatore ed ex flirt di Oriana. Tuttavia, Antonella ha negato questi rumors, affermando che con Salvatore ci sarebbe solo una semplice amicizia.

Ad ogni modo, la Fiordelisi pare essere impegnata con un altro ragazzo. Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, l’ex volto del Grande Fratello Vip avrebbe iniziato una conoscenza con un imprenditore noto nell’ambito della moda, Mariano De Matteis. Un nome noto anche nel mondo del gossip: difatti, la sua ex fidanzata è Sara Scaperrotta, la madre del figlio di Nicolò Zaniolo. Proprio pochi giorni fa, il calciatore ha annunciato di essere tornato insieme a Sara anni dopo la loro rottura, pubblicando una foto insieme al piccolo Tommaso. Ma, questa non sembra essere l’unica connessione tra Zaniolo e Antonella.

Deianira Marzano ha rivelato che sarebbe stata Sara a lasciare Mariano. Inoltre, ha aggiunto che, solo lo scorso mese, Zaniolo avrebbe inviato messaggi alla Fiordelisi. L’esperta di gossip ha raccontato che, secondo fonti vicine all’influencer, il calciatore l’avrebbe corteggiata fino a poco tempo fa, ma lei avrebbe costantemente rifiutato le sue avances. C’è da dire che la Marzano e Antonella non hanno mai nascosto di avere un buon rapporto e di sentirsi occasionalmente.

Per questo, sui social, in tanti credono che sia stata la stessa Fiordelisi a svelare questi retroscena all’esperta di gossip. Un gesto che ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto considerando il tempismo dell’uscita di questa notizia, ovvero un giorno dopo la conferma del ritorno di fiamma tra Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta. Insomma, un tentativo di attirare attenzione e visibilità che ha suscitato diverse critiche. Ad ogni modo, bisogna specificare che si tratta solamente di supposizioni, dato che non si hanno conferme di questo presunto scambio di informazioni tra Antonella e Deianira.