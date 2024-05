Soleil Sorge e Alex Belli di nuovo insieme: ecco il motivo (video)

Poco fa, Soleil Sorge ha sorpreso tutti i suoi followers pubblicando un video di una sua vecchia conoscenza. Di chi stiamo parlando? Di Alex Belli. Com’è noto, i due hanno condiviso una turbolenta relazione nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, formando un triangolo ‘cult’ con la moglie di lui, Delia Duran. Durante la permanenza nella Casa più spiata d’Italia, i due sostenevano di aver sviluppato una sorta di “chimica artistica“, arrivando anche a condividere appassionanti baci. In realtà, Soleil sembrava aver iniziato a provare qualcosa di più rispetto a un semplice interesse fisico, rendendo il tutto ancora più complicato.

Ad ogni mood, una volta concluso il reality, il matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran è proseguito senza problemi. Dall’altra parte, inizialmente Soleil e Alex sembravano essersi lasciati in cattivi rapporti, con l’influencer che mostrava un evidente risentimento nei confronti di lui. Ma, con il passare del tempo, i due hanno definitivamente sotterrato l’ascia di guerra. Soleil ha raccontato di aver trascorso del tempo in barca insieme a Alex e Delia la scorsa estate, mentre lo stesso Belli ha confessato di provare un grande affetto per lei e di averla incrociata in più occasioni. Addirittura, l’ex corteggiatrice ha anche fatto i complimenti al suo ex coinquilino per la sua partecipazione a Tale e Quale Show lo scorso autunno.

Ebbene, in questi giorni, i due si sono ritrovati di nuovo insieme. Il motivo? Oggi, 16 maggio, in Sicilia si celebra il matrimonio di Mirko Gancitano e Guenda Goria, grandi amici di entrambi. Tra gli invitati alla cerimonia, troviamo diversi personaggi dello spettacolo, come Federico Fashion Style, la madre della sposa, Maria Teresa Ruta e tanti altri. Ovviamente, non potevano mancare anche Alex Belli con la moglie Delia Duran e Soleil Sorge, che hanno trascorso insieme questi giorni di festa.

L’influencer ha voluto documentare sul suo Instagram la reunion con Alex Belli, tanto da condividere un suo video mentre suona il pianoforte. Insomma, tra Alex, Soleil e Delia non sembra essere rimasto nessun rancore o gelosia. Al contrario, “trio” pare andare d’amore e d’accordo, mantenendo una bellissima relazione a due anni di distanza dalla fine del Grande Fratello Vip 6.