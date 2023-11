La Volta Buona: Alex Belli parla di Soleil, Caterina Balivo lo fulmina

Intervista scoppiettante per una delle coppie più chiacchierate del mondo dello showbiz. Alex Belli e Delia Duran sono stati ospiti di Caterina Balivo all’interno del rotocalco pomeridiano di Rai1, La Volta Buona. Impossibile schivare l’argomento Grande Fratello Vip, dal momento che il celeberrimo triangolo tra Belli, sua moglie e Soleil Sorge ha segnato un punto di non ritorno nella storia del reality show di Canale5. A sorprendere, più che la storia trita e ritrita, sono state le pungenti reazioni della conduttrice.

Nella Casa del GF VIP 6, com’è noto anche a chi non bazzica i reality, Belli prese una sbandata per l’influencer italo americana. Fu l’inizio di un intrigo che per mesi ha monopolizzato l’attenzione del gossip e non solo. “Ad un certo punto non lo riconoscevo più” ha ammesso Delia, ricordando quel periodo surreale. Caterina Balivo non ha usato mezze misure e ha chiamato le cose col loro nome, alludendo ad un tradimento vero e proprio da parte di Alex. L’ex volto di Tale e Quale Show ha fiutato il pericolo ed è corso ai ripari.

Quel programma è una bolla, un po’ come tutti i reality. Quello che succede all’interno di una dinamica di questo tipo – e che è successo a noi – è che tu certe cose le vivi in un modo, ma viste da fuori acquistano una valenza completamente diversa.

La conduttrice è parsa piuttosto scettica, obiettando che una carenza d’affetto non giustifica un avvicinamento di quel tipo ad un’altra donna. È stato però quando Belli ha dichiarato che ‘con Soleil c’è stata una chimica artistica‘ che non è più riuscita a trattenersi. “Delia! – ha sbottato, rivolta alla consorte dell’ex Vippone – Non abusiamo di questa parola!“. Decisamente più conciliante la visione della Duran: “L’ho perdonato perché ho capito che in una situazione come quella chiunque potrebbe perdere la testa“.

La bella venezuelana, in seguito, è entrata a sua volta nella Casa più Spiata d’Italia come concorrente. La Balivo, sempre più perplessa, le ha chiesto come sia arrivata a svestire i panni di donna ferita, arrivando persino a scambiare un bacio proprio con Soleil. “Volevo capire perché Alex è impazzito per questa donna qua. Mi sono detta: ‘volete parlare del triangolo? Allora che se ne parli!‘”.

“Ti è andata bene! – ha concluso la padrona di casa, rivolta ad Alex Belli – Io ti avrei fatto uno strascino a via Mecenate che tu non hai idea!“.

La storia d’amore tra Alex Belli e Delia Duran

Alex Belli e Delia Duran si sono incontrati per la prima volta sul set della fiction Furore. La scintilla, però, è scattata due anni dopo, quando si sono rivisti per caso ad una sfilata. L’attore parmense e la modella, all’anagrafe Nusat Del Valle Duran Perez, si sono sposati il 26 giugno 2021. I due hanno pronunciato il sì a Uggiate Trevano, in provincia di Como. Le nozze, tuttavia, sarebbero state solo religiose, senza trascrizione. Nel passato di Belli, infatti, c’è un primo matrimonio con la modella slovacca Katarina Raniakova, sposata nel 2013 dopo sei anni di fidanzamento. La coppia si è separata nel 2017, ma non ha divorziato ufficialmente.

Per Alex e Delia, ad ogni modo, questo non inficia sull’intensità del loro legame. I due hanno ammesso più volte il desiderio di allargare la famiglia e dare alla luce un bambino. Un sogno che, per il momento, non sono riusciti a coronare. “Farò l’inseminazione artificiale per avere un figlio – ha dichiarato la Duran nel salotto della Balivo – ci sarà il momento giusto per farlo perché non è facile. Io non perdo le speranze, noi siamo pronti per fare questo trattamento”.