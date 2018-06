Alberto Mezzetti ha vinto il Grande Fratello 15: la classifica completa

By

Chi ha vinto il Grande Fratello 15? Alberto Mezzetti vincitore, seconda Alessia Prete

Alberto Mezzetti è il vincitore del Grande Fratello 15. Il Tarzan di Viterbo ha avuto la meglio su Alessia Prete, seconda classificata. Per rivelare il nome del vincitore, Barbara d’Urso ha usato un modo nuovo e originale. Con uno stetoscopio ha controllato il battito dei due finalisti. “Metterò uno stetoscopio per ascoltare i vostri cuori. Cercherò di capire dal battito chi è il vincitore del Grande Fratello”, ha fatto sapere la conduttrice. Lo stetoscopio, del tutto falso, ha evidenziato inizialmente il medesimo battito per i due. “Non avete emozioni, avete lo stesso battito. Cosa posso fare?”. Barbara ci ha così riprovato e quando l’ha appoggiato sul petto di Alberto il battito è aumentato: Mezzetti ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello.

🎉 ALBERTO VINCE LA QUINDICESIMA EDIZIONE DI GRANDE FRATELLO! #GF15 🎉 Gepostet von Grande Fratello am Montag, 4. Juni 2018

Classifica completa finale Grande Fratello 15

Terzo classificato – Matto Gentili, che non ha avuto la meglio contro Alessia Prete e Alberto Mezzetti

Quarta classificata – Lucia Orlando, battuta al televoto da Alessia Prete

Quinto classificato – Simone Coccia Colaiuta, che ha perso al televoto contro Matteo Gentili

Sesta classificata – Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo ha perso al televoto contro Alberto.