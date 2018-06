Alberto Mezzetti fa sul serio con Barbara d’Urso: invito speciale al mare

Alberto del Grande Fratello 15 folgorato da Barbara d’Urso: “Non mi interessa l’età”

Altro che gioco: Alberto Mezzetti del Grande Fratello 15 è pronto a fare sul serio con Barbara d’Urso! Dopo aver vinto il reality show il Tarzan di Viterbo vuole frequentare seriamente la conduttrice napoletana. A farlo sapere il diretto interessato che, oltre ad invitare Carmelita a cena, vuole portarla anche al mare, per trascorrere qualche giorno di vacanza e relax. L’età – lui 34 anni, lei 61 anni – non turba minimamente Alberto che è letteralmente pronto a fare follie per la padrona di casa di Pomeriggio 5 e Domenica Live. “Barbara mi ha folgorato. È una donna eterna, affascinante, ammaliante, per cui potrei fare follie. Non mi interessa se ha 27 anni più di me, l’amore va oltre i confini della data di nascita e tante coppie al giorno d’oggi sono formate da uomini e donne con età molto diverse. Mi piacerebbe se la signora d’Urso volesse conoscermi per davvero. Magari durante la stagione estiva. Al mare. Sulla spiaggia. Lei e io…“, ha detto Alberto a Di Più Tv.

Grande Fratello, Alberto vuole conquistare il cuore di Barbara d’Urso

“Io sono anche consapevole che la vita cambia di giorno in giorno e che oggi non posso fare a meno di sperare che Barbara d’Urso mi dia una possibilità. Mi merito un po’ di fortuna perchè, in passato, sono stato molto fortunato”, ha aggiunto Alberto. La situazione con Barbarella potrebbe far ingelosire Francesca, l’ex fidanzata di Mezzetti. “Ci siamo conosciuti a Formentera nel 2010 ed è stato un colpo di fulmine: amore a prima vista. Sono stato con lei anche prima di entrare nella Casa e poi è sempre nei miei pensieri. Sono consapevole che potrebbe essere quella giusta…”, ha confidato Tarzan. Che, nonostante tutto, vuole prima provare a capire come può trasformarsi il rapporto con la d’Urso…

Barbara d’Urso ancora a lavoro: slittano le ferie

Ma Barbara accetterà l’invito di Alberto? In questo periodo la presentatrice è molto impegnata. Terminati gli appuntamenti quotidiani di Pomeriggio 5 e Domenica Live, la d’Urso è ora sul set della nuova serie de La Dottoressa Giò. Per Barbara si prospetta un’estate lavorativa intensa: riuscirà a ritagliarsi del tempo per conoscere meglio Alberto? O preferirà non cedere alla corte del ragazzo? Lo scopriremo solo vivendo…