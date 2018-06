Alberto Mezzetti: ecco cosa farà con i 100 mila euro vinti al Grande Fratello

Cosa farà Alberto Mezzetti con i soldi vinti al Grande Fratello 15

Alberto Mezzetti ha vinto il Grande Fratello 15. Il Tarzan di Viterbo non ha ottenuto solo un riconoscimento importante ma pure un un bel montepremi, ben cento mila euro. In realtà la vincita è stata dimezzata rispetto al passato, basti pensare che Federica Lepanto – la vincitrice del GF 14 – ha portato a casa circa duecento mila euro. Ad ogni modo la somma è piuttosto sostanziosa: come la spenderà Alberto? Il giovane ha già le idee chiare: userà questi soldi per risolvere alcuni problemi di famiglia. In particolare dei debiti che per anni lo hanno tormentato. “Risanerò i miei debiti creati da una mala amministrazione di conti familiari e non dalla mia attività che, ci tengo a dirlo, non ha mai creato problemi”, ha confidato il gieffino in un’intervista concessa a Il Messaggero.

Che lavoro fa Alberto Mezzetti, il vincitore del Grande Fratello

Ma di quali attività parla Alberto Mezzetti? Per anni il vincitore del GF 15 ha gestito, insieme alla mamma Daniela, due negozi di abbigliamento nel centro di Viterbo, la città dove è nato e cresciuto. Le due boutique sono state successivamente chiuse: oggi Alberto gestisce un centro scommesse. Prima di diventare imprenditore, però, Alberto ha posato come modello. Una talent scout l’ha notato e per un anno Mezzetti ha lavorato a Londra come testimonial di brand e indossatore. Non solo: prima di entrare nella Casa del Grande Fratello è stato ingaggiato come comparsa per il nuovo spot della Tim.