Alberto volta le spalle ad Aida al Grande Fratello: “È un’arrivista”

Grande Fratello, Alberto contro Aida Nizar: le critiche e il cambio di opinione sulla concorrente

Quelli che speravano di veder trionfare l’amore tra Aida Nizar e Alberto al GF pare che da stasera in poi saranno costretti a ricredersi. Dopo aver ribadito di non interessato sentimentalmente alla spagnola, infatti, qualche minuto fa Alberto parlando di Aida con gli altri concorrenti del Grande Fratello non ha di certo riservato a questa belle parole. La complicità che ha legato i due nei giorni successivi all’ingresso di Aida nel reality adesso sembrerebbe non contare più niente per Tarzan. Lui della Nizar si è fatto un’idea precisa e, stasera, l’ha anche ben espressa agli altri ragazzi presenti in Casa.

Alberto contro Aida Nizar al GF: “È un’arrivista”

Ad infastidire Alberto sarebbero state nello specifico alcune frasi dette da Aida Nizar a Luigi Favoloso stasera. L’atteggiamento della spagnola lo avrebbe così indisposto da spingerlo addirittura a parlare male di lei alle sue spalle. “Ho capito che personaggio è” ha infatti detto Tarzan a Filippo, Simone e Luigi “Lei è un’arrivista”. Ma davvero Alberto ha cambiato opinione su Aida così in fretta o forse, come fatto intendere da Veronica Satti dopo, dietro il suo atteggiamento c’è una tattica ben precisa? I ragazzi e le ragazze della Casa, infatti, al momento non sembrerebbero essere molto convinti di questo dietro front di Alberto. Riuscirà lui a far cambiare loro idea?

Alberto rifiuta Aida Nizar con una frase secca: “Tu non mi attrai”

Non è certo questa la prima volta che Alberto si esprime poco carinamente nei confronti della Nizar al Grande Fratello. Oggi, infatti, Tarzan ha ribadito ad Aida di non essere per niente attratto da lei. “Fisicamente non sei il mio tipo, non c’è attrazione” ha infatti detto lui “Da parte mia c’è sempre stata solo amicizia. Non c’è nessuna coppia”.