Le dichiarazioni di Albano su DiPiù: l’infarto, Romina Power, Loredana Lecciso e molto altro

Albano Carrisi è tornato a parlare della rottura con Loredana Lecciso. La seconda volta in diciotto anni di relazione. I due si sono lasciati una prima volta nel 2005, quando il cantante di Cellino San Marco era concorrente all’Isola dei Famosi. Nell’intervista a DiPiù, il giudice di The Voice ha spiegato di essere determinato più che mai a non perdonare una seconda volta la Lecciso, specificando inoltre che la collaborazione artistica con Romina Power c’entra ben poco in questa storia. Albano, infatti, ci ha tenuto a chiarire che non è stata l’attrice americana la causa della rottura con Loredana. Ma cosa ha detto di preciso l’interprete pugliese? Di seguito le dichiarazioni più importanti dell’intervista che Albano ha rilasciato alla rivista diretta da Sandro Mayer.

Cosa ha detto Albano nell’intervista rilasciata a DiPiù

“Ormai Loredana e io ci siamo lasciati, e io non voglio neanche sentirla al telefono, almeno adesso. Ma, se tra noi è finita, non è per Romina. Se n’è andata a dicembre, ha fatto la sua scelta”.

“Io penso che il carattere mio e quello di Loredana siano incompatibili. Non solo: io penso che questa incompatibilità di carattere possa essere stata anche la causa del mio infarto. Ma, sia ben chiaro, non sto accusando Loredana!”.

“Anche quando mi stavo riprendendo dall’infarto, Loredana ha fatto una cosa che mi ha dato molto fastidio: si è scattata una foto con me, convalescente, mentre ci davamo un bacio, e l’ha pubblicata su Internet. Ma io dico: “Perché? È un fatto privato, non mostrarlo in giro”.

“Fra me e Loredana ci sono stati momenti di tensione davvero esasperati, esagerati: non voglio più neanche pensare di riviverli”.

“Volete sapere se Loredana ha un altro? Dovete chiederlo a lei, non a me. Quanto a me, lo giuro sui miei figli: non c’è nessun’altra”.

“Loredana ha querelato Romina? Fatti loro. Io sapevo che il messaggio non poteva essere di Loredana: un errore di quel genere non lo avrebbe mai commesso, non rispecchia la sua mentalità. Io a Romina l’ho anche detto. Ma Romina si è convinta che fosse di Loredana e ha reagito. Io ho fatto del mio meglio per portare armonia tra le persone che sono, o sono state, importanti nella mia vita”.

“Come ha preso mia madre la rottura tra me e Loredana? Possiamo stendere un velo pietoso?”

“I figli adesso sono cresciuti, grazie a Dio. Sono indipendenti, o quasi indipendenti. Sono tranquillo sotto questo punto di vista. E anche Loredana può stare tranquilla per quanto riguarda l’aspetto economico. Nel 2006, quando eravamo separati dopo le dichiarazioni che lei aveva fatto mentre io ero sull’Isola dei Famosi, c’è stato un incontro tra il suo avvocato e il mio: e già allora avevamo stabilito tutto quello che c’era da stabilire per la fine del nostro rapporto”.

“Romina e Loredana sono le mamme dei miei figli. E tutte e due sono mamme eccezionali. Non ci saranno mai, a casa mia, figli di serie A e di serie B. Anche perché tra i figli che ho avuto con Romina e i figli che ho avuto con Loredana c’è un’armonia eccezionale, una catena umana fantastica, una fusione perfetta”.

La reazione di Loredana Lecciso all’intervista di Albano con DiPiù

Loredana Lecciso – che a Chi ha sottolineato che con Albano è finita anche per colpa di Romina – non ha preso bene l’intervista del cantante a DiPiù. Su Instagram ha condiviso lo scatto della copertina del giornale e scritto un commento pungente: “Mi è stato insegnato che il bene che si fa deve essere dimenticato, anche quando non viene riconosciuto e, al contrario, viene tradito. Oggi mi sembra il più prezioso degli insegnamenti”.

Romina Power difende Albano e fa un appello ai giornalisti

Se Loredana Lecciso si è scagliata contro Albano Carrisi, diversa è stata la reazione di Romina Power. L’americana ha chiesto pubblicamente ai giornalisti di parlare il meno possibile dell’ex marito, in virtù della sua precaria salute. “Per favore diamo una tregua ad Albano e creiamo pace e serenità per tutti. Parlo ai cuori dei giornalisti, come se questa fosse la vostra famiglia e non fossimo solo dei personaggi da “spennare” ha scritto su Instagram Romina Power. Per il momento l’appello è stato accolto solo da Caterina Balivo: la conduttrice di Aversa ha deciso di non parlare più di Albano e Romina a Detto Fatto.