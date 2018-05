Aida Nizar rientra al GF: Barbara d’Urso si arrabbia con la spagnola

Grande Fratello 2018, Aida Nizar contro tutti: interviene Barbara d’Urso

Aida Nizar è rientrata nella Casa del Grande Fratello. La spagnola aveva qualche sassolino nella scarpa da togliersi contro alcuni concorrenti del reality-show di Canale 5. Barbara d’Urso ha dato alla donna l’opportunità di esporre la sua opinione per l’ultima volta. Inutile dire che il suo arrivo ha creato non poca tensione tra i vari inquilini. Prima di aprire la porta rossa, la conduttrice ha mandato in onda un video messaggio che l’ex gieffina ha registrato per i suoi ex compagni di avventura. A quanto pare, la Nizar ha avuto una brutta parola per ogni singolo concorrente, anche per chi sembrava essere suo amico.

Barbara d’Urso contro Aida Nizar al Grande Fratello: la sfuriata della conduttrice

Secondo Aida, Lucia Bramieri è una vera pettegola. Alessia Prete si nasconde dietro un branco cattivo. Matteo Gentili è semplicemente un fantasma. Lucia è il contentino di Filippo. Simone Coccia è un uomo vuoto. Mariana Falace è una persona manipolabile. Alberto non ha amici. Danilo non ha forza e ha solo tanta paura. Dopo il lungo elenco di brutti aggettivi usati nei confronti dei concorrenti del Grande Fratello 2018, la Nizar è entrata in Casa per affrontare tutti faccia a faccia. “Nessuno di voi merita di vincere questo GF. Vorrei ringraziare a tutti voi perché sono tranquilla perché il peggio d’Italia è qui dentro, tutti insieme. Ma tu sai qual è la cosa più bella? Che invece fuori è pieno di gente solare, travolgente, con voglia di vivere, con voglia di approfittare di questa opportunità.”

Aida Nizar al GF contro tutti: la reazione di Barbara d’Urso

Aida Nizar è poi tornata ad attaccare il gruppo intero, facendosi portavoce dell’Italia intera. In ogni caso, Barbara d’Urso ha preso la parola per chiarire che ciò che stava dicendo la spagnola fosse solo un suo personalissimo pensiero. “Questa è una tua supposizione. Perché questi sono amatissimi. Tu parli a tuo nome, non a nome dell’Italia.” In ogni caso, l’ex del GF 15 ha continuato. “Rovinate il nome del Grande Fratello. L’Italia ha vergogna di tutto voi. Sai perché Aida è uscita? Perché mi ha voluto proteggere. Siete la vergogna d’Italia e sono molto soddisfatta di non rimanere qui.”