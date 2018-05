“Aida Nizar meritava di uscire”: l’opinione di Lidia Vella sul Grande Fratello

Grande Fratello, Aida Nizar meritava di uscire? L’opinione dell’ex gieffina Lidia Vella

A commentare le ultime vicende del Grande Fratello è stata chiamata in diretta Lidia Vella. L’ex gieffina, nello specifico, ospite a Non succederà più (programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio), ha espresso la sua opinione riguardo la discussissima eliminazione dal reality di Aida Nizar. Lidia, pur condannando l’atteggiamento di Luigi Favoloso, non ha oggi risparmiato critiche alla concorrente spagnola. L’atteggiamento di quest’ultima infatti secondo la Vella sarebbe stato a volte troppo provocatorio ed esagerato e questo, dunque, le avrebbe fatto meritare la nomination prima e l’eliminazione poi.

Lidia Vella commenta il Grande Fratello: Aida Nizar meritava di uscire? “Tantissimo”

Quando a Lidia Vella le è stato chiesto di esprimere un’opinione su Aida Nizar al Grande Fratello l’ex gieffina non ha avuto dubbi. “Secondo me non è una persona che può stare a contatto tanto tempo con un’altra persona” ha infatti dichiarato la Vella. Il motivo? “Chiunque andrebbe a litigare con una persona così particolare” ha spiegato quest’ultima a telefono. Ma allora Aida Nizar meritava di uscire dalla Casa del Grande Fratello? “Tantissimo!” ha risposto secca e decisa Lidia a questa domanda.

Aida Nizar eliminata dal Grande Fratello: l’appello di Barbara d’Urso ai fan della concorrente spagnola

L’eliminazione di Aida Nizar dal Grande Fratello non è stata certo presa benissimo dai fan della concorrente. Sui social, infatti, diversi si sono detti così delusi da affermare di non aver più voglia di guardare il reality per questo motivo. A queste persone, però, Barbara d’Urso ha lanciato qualche giorno fa un appello a Pomeriggio Cinque. “Io, come voi, amo molto Aida. È vero, è stata eliminata ma fa ancora parte del programma” ha infatti dichiarato la conduttrice di Canale Cinque “Quindi per lei non è finita qui”.