Zorzi rispunta sui social dopo 6 mesi: trionfo GF Vip, commento a caldo

Tommaso Zorzi, dopo oltre 5 mesi e mezzo ‘recluso’ nella Casa del Grande Fratello Vip, è riemerso nel mondo reale ed è tornato a popolare i suoi seguitissimi profili social. Nel pomeriggio odierno ha speso le prime parole a caldo dopo essere stato proclamato vincitore del reality più spiato d’Italia, in cui ha raggiunto il gradino più alto del podio durante la diretta di lunedì 1 marzo 2021..

“Non sono in hangover (post sbornia, ndr), può sembrare ma non lo sono. Non so cosa ca..o è successo negli ultimi sei mesi della mia vita. appena torno a Milano vi spiego tutto”, ha dichiarato Tommaso in alcune Stories Instagram, mentre lasciava l’hotel romano in cui ha pernottato per far ritorno a Milano, città in cui vive. Un Tommy visibilmente frastornato e stralunato, ma soprattutto visibilmente felice e soddisfatto, quasi incredulo.

Tommaso Zorzi, cosa farà ora da ‘grande’?

Il trionfo di Zorzi al GF Vip 5 ha il sapore di una duplice vittoria. L’influencer infatti non solo ha convinto il pubblico a casa, ma ha anche convinto parecchi professionisti del mondo dello spettacolo. Fuor di dubbio che nelle prossime settimane la tv farà a gara per accaparrarselo e cucigli addosso un ruolo (rumors lo avevano persino dato come papabile inviato della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ruolo poi affidato a Massimiliano Rosolino). D’altra parte l’enfant prodige ha tutte le carte in regola per imbastire una carriera sfavillante sul piccolo schermo.

Un assaggio delle sue doti lo ha dato nei quasi 6 mesi di permanenza nella dimora di Cinecittà. Zorzi sa improvvisare, ha i tempi televisivi nel dna, ha la battuta pronta, sempre acuta e azzeccata. Ma soprattutto è particolarmente intelligente: sa leggere situazioni e persone, ha il tempismo da ‘telecamera’, sa quando alzare il volume della ‘leggerezza’ e quando abbassarlo per virare su ragionamenti complessi e profondi. Roba che scarseggia parecchio di questi tempi.

Non si ricorda un personaggio che è transitato in un reality italiano che abbia avuto così largo consenso di pubblico e critica: Tommy ha messo d’accordo tutti, chiunque gli ha riconosciuto stoffa umana e professionale. Per usare una metafora ‘preziosa’, è un diamante ‘grezzo’ che deve essere soltanto lavorato. Il valore è inestimabile e va valorizzato.