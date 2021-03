Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi ha vinto, la classifica

Dopo 169 giorni è andata in onda la finale del Grande Fratello Vip 5. Si sono sfidati per la vittoria di questa edizione con durata record cinque protagonisti: Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. La puntata è iniziata con Alfonso Signorini che, attraverso una macchina del tempo, ha trasportato i telespettatori e i cinque concorrenti in un viaggio interpretato dagli ex gieffini, i quali sono poi entrati in studio preceduti da Antonella Elia e Pupo. Ed ecco che la puntata è entrata nel vivo quando Signorini si è collegato con la Casa, dove i cinque finalisti sono apparsi abbastanza emozionati.

Il primo a rivivere il proprio percorso nella Casa più spiata d’Italia è stato Zelletta. Nella stanza a Led a fargli una sorpresa ci ha pensato la fidanzata Natalia Paragoni. Una grande emozione per il gieffino, che ha potuto riabbracciare e baciare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Subito dopo, è toccato a Tommaso, che si è rivisto nella conduzione del suo TZ Late show. Fuori dalla porta rossa, l’influencer ha riabbracciato sua madre e sua sorella.

La finale è andata avanti con un altro momento speciale per i finalisti e i loro ex coinquilini, attraverso un lungo video che ha ripercorso le fasi di questa edizione! Subito dopo è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto: il primo eliminato della finale è Zelletta, che perde contro Zorzi con l’84% dei voti. A questo punto, è stata Dayane a scegliere come creare gli altri televoti. La Mello ha scelto di sfidare Pierpaolo, portando automaticamente in sfida i due amici Stefania e Tommaso.

Il programma ha riservato una sorpresa a Dayane. Un emozionante momento per la modella brasiliana, che dopo sei mesi ha riabbracciato in lacrime sua figlia Sofia. Per la finale, anche i genitori di Stefano Sala hanno dato il loro sostegno alla gieffina. Fuori dalla porta rossa, sulla passarella, è arrivato il momento per Pierpaolo di rivedere suo figlio Leonardo. Il piccolo ha raggiunto il padre insieme ad Ariadna Romero. A vincere il secondo televoto è stato proprio il Pretelli con il 32% dei voti, contro Dayane (68%).

La serata è andata avanti con una sorpresa per Stefania, la quale ha riabbracciato suo marito Andrea Roncato e la cagnolina Margot. Proprio la Orlando è stata la terza eliminata di questa finale con il 67% dei voti, perdendo contro Zorzi (33%). L’ultimo scontro ha visto, dunque, protagonisti Pierpaolo e Tommaso. Non sono mancati i momenti divertenti in questo ultimo appuntamento. Cristiano Malgioglio ha riservato un altro spiacevole scherzo al padrone di casa! Dopo di che, Zorzi ha avuto l’opportunità di riabbracciare Francesco Oppini, con cui ha instaurato un’amicizia importantissima.

I due si sono rivisti proprio sugli scalini dove c’è stato, mesi fa, un abbraccio che ha emozionato e commosso moltissimi fan, che ancora oggi li sostengono. Ed ecco che è arrivato il momento per i due super finalisti di raggiungere lo studio, per scoprire il nome del vincitore. Prima, ovviamente, hanno spento le luci della Casa tra commozione, lacrime e tanti ricordi.

Signorini ci ha tenuto poi a ringraziare i programmi, i giornali, i blog che hanno trattato gli argomenti legati il reality. Il conduttore non ha potuto non dire grazie anche a tutti coloro che lavorano dietro la trasmissione.

Il televoto è stato chiuso: ha vinto il GF Vip 5 Tommaso Zorzi con il 68% (Pierpaolo 32%). Una percentuale soddisfacente per l’influencer, che ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori in questi sei mesi!

La classifica di questa quinta edizione: