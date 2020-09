Zorzi è rientrato al Gf Vip dopo la febbre: “Volevo andare via”, il racconto

Tommaso Zorzi è tornato nella Casa del Gf Vip dopo ulteriori accertamenti. Il concorrente non ha trascorso una settimana particolarmente tranquilla nella Casa, venendo isolato ben due volte a causa della febbre alta. La prima volta è stato portato in ospedale con l’ambulanza, anche per fare un altro tampone e avere ulteriore conferma che non si trattasse di Coronavirus. Anche se i dubbi erano ben pochi, visto che prima di entrare nella Casa tutti hanno fatto diversi tamponi. Dopo la puntata di venerdì sera comunque per Tommaso la situazione è precipitata nuovamente, la febbre non andava via ed è arrivata a 39 nella giornata di ieri. Per questo è uscito di nuovo dal Gf Vip ed è rientrato oggi pomeriggio, raccontando ai suoi compagni di avventura cosa è successo in queste 24 ore circa di isolamento.

Gf Vip, Tommaso Zorzi è tornato nella Casa dopo la notte isolato: cosa è successo

Stavolta non è andato in ospedale, ma da quando è stato isolato ha trascorso il tempo in un camper. Non ha visto nessuno, era totalmente solo e ha incontrato solo i medici quando lo hanno visitato. Questo perché altrimenti non sarebbe potuto tornare in gioco. Zorzi ha subito chiarito di essere tornato carico e agguerrito, sembra esserlo in particolar modo con Franceska Pepe, a cui si è ripromesso di fare un bel discorsetto dopo i trascorsi. Dopo i due scontri, pare infatti che sia stata l’unica a non mostrargli vicinanza ma a palesargli invece il timore di essere contagiata da lui. Un timore infondato visto che il concorrente era stato già sottoposto ad altri esami e ha fatto tranquillamente rientro nella Casa. Ma torniamo a cosa è successo a Tommaso Zorzi fuori dal Gf Vip.

Tommazo Zorzi rientra al Gf Vip, ma voleva abbandonare il gioco

L’influencer ha trascorso delle ore davvero tormentate ed è stato più volte sul punto di voler abbandonare il gioco. Queste sono state le parole agli altri concorrenti appena tornato nella Casa: “Sai quante volte ho detto datemi i fogli, firmo e vado”. Stanotte forse dormirà di nuovo nel camper perché alle quattro di notte dovranno fargli un’altra iniezione. Ha fatto ulteriori esami del sangue comunque e si è tranquillizzato del fatto che fosse ciò che già sospettavano. La febbre è passata al momento, farà tre giorni di cure e dovrebbe rimettersi del tutto da questa infezione che lo ha colpito. E che, ribadiamo, non è contagiosa.