Tommaso Zorzi sta di nuovo male, febbre a 39: via dal Grande Fratello Vip

Ancora problemi di salute per Tommaso Zorzi. Durante la notte il web influencer ha lasciato di nuovo la Casa del Grande Fratello Vip per un controllo medico. Ad annunciarlo è stata Federica Punicucci in diretta a Mattino 5 lunedì 21 settembre. Il 25enne ha di nuovo la febbre a 39. Nonostante il grande spavento pare che il Coronavirus c’entri poco: da settimane il gieffino combatte contro una fastidiosa sinusite e l’aria condizionata nella Casa più spiata d’Italia non aiuta. Oggi Tommaso è stato isolato in via precauzionale dagli autori del reality show. Con grande dispiacere dei fan del ragazzo, che è tra i concorrenti più apprezzati e seguiti di questa quinta edizione. L’opinionista di Barbara d’Urso aveva già abbandonato il gioco – seppur momentaneamente – la scorsa settimana, 24 ore dopo l’inizio del programma.

Tommaso Zorzi ha il Coronavirus? No, si tratta di sinusite

Di recente Tommaso Zorzi ha ammesso che tutti i suoi tamponi hanno dato esito negativo. A dare noia all’ex star di Riccanza una fastidiosa sinusite, che non riesce ad andare via nonostante gli antibiotici e le tachipirine. Un problema di salute che ha creato fastidio al ragazzo fin dall’inizio del Grande Fratello Vip. È la seconda volta nel giro di una settimana che Zorzi ha la febbre alta e deve lasciare il bunker di Cinecittà per dei controlli medici approfonditi. La scorsa settimana è finito addirittura in ospedale per un check up completo e approfondito. Un’esperienza non facile visto che, come raccontato dal diretto interessato, Tommaso è stato trasportato in ospedale in ambulanza, a sirene spiegate.

Grande Fratello Vip: chi è l’influencer Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi, classe 1992, proviene da una delle famiglie più ricche di Italia. I suoi genitori possiedono due prestigiose agenzie pubblicitarie. È gay ed è laureato in Economia e Business Management. È diventato popolare grazie a Riccanza: successivamente ha partecipato a Dance Dance Dance e Pechino Express. Ha vissuto una storia d’amore importante, poi finita male, con Marco Ferraro, blogger e art director conosciuto ai più con il nome d’arte di Iconize.