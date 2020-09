Esordio tribolato quello di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. L’influencer ha infatti accusato uno stato febbricitante. In tempi di coronavirus, mica uno scherzo. Infatti la Casa è andata in subbuglio mentre il giovane è stato fatto momentaneamente uscire per effettuare tutti i controlli medici del caso. Dopodiché ha fatto rientro nella dimora di Cinecittà e ha raccontato nel dettaglio come è stato portato in ospedale. Da quanto emerso, la corsa all’istituto sanitario è stata alquanto movimentata. Zorzi nelle scorse ore, oltre ad aver ammesso nuovamente di non sentirsi troppo bene, ha parlato di essere stato “traumatizzato”, in quanto il viaggio in ospedale ha visto l’ambulanza percorrere il tragitto a sirene spiegate.

GF Vip, Tommaso Zorzi: “Mi hanno portato in ospedale a sirene spiegate con l’ambulanza”

“Ragazzi non mi sento troppo bene, forse ho ancora la febbre, non so. Comunque l’altro giorno ho subito un trauma. Mi hanno traumatizzato. Chi? Loro, sto parlando di loro, l’altro giorno. Mi hanno portato a sirene spiegate con l’ambulanza perché avevo la febbre”. Così Zorzi confidandosi con alcuni inquilini della Casa più spiata d’Italia. Al momento, dopo gli accertamenti, si sa che Tommaso non ha contratto il coronavirus (tutti i concorrenti, compreso lui, prima di iniziare il reality si sono sottoposti a svariati test del tampone. Tommaso ne ha fatti altri, per via del suo stato febbricitante, risultando sempre negativo). Fatto sta l’influencer continua a non sentirsi troppo bene e quindi a non vivere il proprio percorso all’interno del programma in modo del tutto sereno.

Caso Fausto Leali al Grande Fratello Vip: si attende il responso

Il Grande Fratello Vip 5 è decollato lo scorso lunedì e subito ha innescato diversi dibattiti. Il più polemico, che ha attirato parecchie critiche, è quello che ha visto protagonista Fausto Leali. Il cantautore ha rilasciato dichiarazioni alquanto opinabili sull’operato storico di Benito Mussolini. Sul web si è scatenato l’inferno. C’è chi ha chiesto a gran voce la squalifica immediata dell’artista. Fino ad ora dalla produzione del GF Vip non hanno commentato la vicenda. Con ogni probabilità, la questione troverà spazio durante il prime time in onda stasera, venerdì 18 settembre. Difficile che si proceda con una squalifica, anche se si prevede una rettifica di Leali. Signorini ha già una patata bollente tra le mani.