Zorzi e Stanzani, voci di tradimento: la reazione da applausi del conduttore

“Tommaso Zorzi ha tradito il fidanzato Tommaso Stanzani“: la voce, infondata (è bene subito chiarirlo), ha iniziato a circolare qualche giorno fa dopo che su Tik Tok un ragazzo ha pubblicato un filmato lasciando capire di avere avuto un flirt con il vincitore del Grande Fratello Vip 5. In realtà il nome di Zorzi non venne esplicitamente fatto dal giovane in questione, ma era più che chiaro che il riferimento fosse a lui. Alla luce di ciò, nelle scorse ore il conduttore e influencer milanese è intervenuto sulla vicenda, chiarendo alcuni punti.

‘Tommy’ ha reagito da signore. Oltre a sconfessare con garbo e senza sceneggiate la voce che lo voleva ‘traditore‘ in amore, ha snocciolato un discorso generale su alcune dinamiche sotterranee del mondo dello spettacolo:

“Quando mi chiedono cosa è la cosa che più ho imparato da questo lavoro io rispondo: ‘La pazienza’. Io sono nato e cresciuto in una famiglia perbene e fuori dall’ambiente. A volte quando fai questo mestiere hai a che fare con delle persone che hanno dei modi e dei contenuti che sono talmente lontani dal tuo modo di essere e dal modo in cui sei stato educato che ti ritrovi in imbarazzo per te e per loro perché non sai come gestire la situazione”.

Quindi ha aggiunto:

“Non mi vedrete mai rispondere pubblicamente ad un attacco perché non mi interessa. Ho deciso di fare questo lavoro perché è un mestiere che mi piace e mi appassiona. Sto imparando a fare il conduttore, ma l’ambiente televisivo mi fa abbastanza cag…re in generale. Io torno a casa e mi faccio i ca..i miei. Adesso ho raggiunto l’equilibrio e sono abbastanza irremovibile”.

Infine Zorzi, tra le sue Stories Instagram, ha smontato colui che ha provato a far circolare il pettegolezzo. Il giovane ha anche fatto retromarcia, scusandosi con il conduttore. Ormai, però, la frittata era fatta, con tanto di brutta figura.

Tommaso Zorzi, come ha cambiato modo di comunicare dopo aver vinto il Grande Fratello Vip

Zorzi, nei mesi successivi al suo trionfo al GF Vip 5, ha cambiato drasticamente il suo modo di comunicare sui social. Se prima si buttava a capofitto su molti argomenti ed era parecchio presente su Instagram, ora ha limitato i suoi interventi e le sue apparizioni al minimo. Una scelta dettata anche dal fatto che dopo l’esperienza nel loft di Cinecittà si è dedicato anima e corpo alla conduzione televisiva, diminuendo la sua attività di influencer sul web.

Dopo il suo viaggio nella Casa più spiata d’Italia ha anche trovato l’amore, legandosi a Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. L’interesse per il danzatore è scattato proprio quando Zorzi lo ha visto in tv. I primi contatti sono stati su Instagram; poi il primo appuntamento reale; i due giovani hanno subito compreso che c’era del feeling che si è successivamente trasformato in amore. Oggi condividono una relazione importante.