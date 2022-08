Zorzi e Stanzani, gravi voci sul rapporto: Tommaso va fuori di sé

Tommaso Zorzi non ci sta e perde la testa. Il conduttore e influencer milanese, nelle scorse ore, è stato protagonista di un amaro sfogo su Instagram dopo che un utente gli ha mandato un messaggio privato controverso – per usare un eufemismo – facendo circolare gravi voci sul suo legame con Tommaso Stanzani, con il quale condivide una relazione sentimentale da oltre un anno. In particolare, al vincitore del Grande Fratello Vip 5 è stata mossa l’accusa di trascurare il compagno.

Motivo? Secondo chi ha puntato il dito sul legame, Zorzi ormai si dedicherebbe ai social soltanto “per prendere in giro” e non per promuovere il suo amore per il danzatore. Tutto vero, non si tratta di uno scherzo: ci sono persone che arrivano a fare congetture del genere, in modo strampalato e offensivo, senza nulla sapere e nulla conoscere. Ed è per questo che Zorzi stavolta non ha lasciato correre, dando una lezione a siffatto follower invadente e maleducato.

Di seguito la testimonianza di Zorzi su quanto accaduto. Nella prima Story Ig c’è una premessa sarcastica, nella seconda il messaggio ‘incriminato’ e maleducato ricevuto dal ‘seguace’, nella terza la replica piccata del medesimo influencer che ha invitato le persone a ficcarsi nella testa che la vita reale, quella in cui si manifestano sentimenti e si vive per davvero, non è su Instagram.

Zorzi, perché ha rallentato la sua attività sui social

Negli ultimi mesi, Zorzi, rispetto al passato, ha pubblicato molto meno su Instagram. Evidentemente Tommaso, da quando ha iniziato la carriera televisiva, ha scelto di esporsi meno sui social e di limitare i post e gli interventi. Ciò non significa che sia sparito e che non commenti più nulla.

Ad esempio, nei giorni scorsi, è stato protagonista di un infuocato botta e risposta con il leader della Lega Matteo Salvini. Non è la prima volta che i due si azzuffano sulle piattaforme web. Era già accaduto in passato, in particolare quando il dibattito pubblico stava discutendo del ddl Zan, disegno legge che è poi stato affossato proprio dalla Lega.