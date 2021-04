Zorzi e Oppini, il rapporto oggi: “Non stiamo insieme ma abbiamo intimità”

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, il rapporto si è evoluto dopo il Grande Fratello Vip. I due amici, nella giornata di ieri, sono stati protagonisti sia al Punto Z (programma orchestrato dall’influencer milanese che ha visto l’ospitata proprio del figlio di Alba Parietti), sia al Maurizio Costanzo Show. Ed è nel salotto del marito di Maria De Filippi che i due ex gieffini hanno spiegato nel dettaglio come coltivano il loro rapporto.

Zorzi e Oppini, come è noto a chi ha seguito le vicende della quinta edizione della Casa più spiata d’Italia, hanno stretto un legame intenso nel reality show di Mediaset. No, nessuna relazione d’amore, anche perché l’incastro, su tal versante, non è perfetto: Francesco è dichiaratamente etero, Tommy gay. Eppure questo non è stato un freno per la nascita di un’amicizia solida, vera, fuori dagli schemi.

“Mi chiedono se mi sarebbe piaciuto avere una storia con Francesco. Io rispondo che quello che abbiamo io e Francesco è più di una storia, perché noi abbiamo un’intimità che va oltre l’amore in senso lato”, ha spiegato Zorzi al Maurizio Costanzo Show, aggiungendo che Oppini è quella persona che ‘c’è’, con il quale si confida e riesce a “parlare”. E grazie a tale legame “riesco a fare una serie di cose che non riuscivo a fare”, ha raccontato sempre l’influencer.

“L’intimità – puntualizza – è una delle conquiste più grandi che puoi raggiungere con una persona. Tante persone stanno insieme senza avere un’intimità, noi non stiamo insieme ma abbiamo intimità”.

Oppini ha fatto eco all’amico, spiegando che “l’intimità è qualcosa che può nascere dai rapporti più veri, a prescindere da fidanzamento, amicizia o parentela”. Presente tra gli ospiti dello show di Costanzo un altro pilastro del GF Vip 5, Stefania Orlando. Nel reality la conduttrice è stata l’altra colonna di Tommaso, con il quale ha condiviso il percorso fino all’ultima tappa, la finalissima.

“L’innamoramento ci può essere anche senza atto fisico. L’amicizia basta a Tommaso, tra di loro c’è una grande amicizia. Tommaso può aver provato quel sentimento ma è andato oltre, è un sentimento puro”, la chiosa affettuosa di Stefania, che ha raccolto l’apprezzamento in studio di Tommaso che ha ribadito una volta di più come la Orlando sia stata un’altra delle sorprese speciali che gli ha riservato la trasmissione timonata da Alfonso Signorini. A proposito di GF Vip e del suo conduttore, nelle scorse ore il direttore di Chi ha assicurato che ci sarà una sesta edizione dello show e che la macchina organizzativa è già in moto per confezionare il futuro cast.

A questo punto ha ripreso la parola Zorzi, completando il ragionamento lasciato in sospeso e tornando a riflettere sui rapporti umani, sentimentali e intimi. “Quello che abbiamo bisogna difenderlo con le unghie e con i denti perché non è facile trovarlo. Ho avuto la fortuna di trovarlo in due persone al Grande Fratello, perché anche con Stefania Orlando abbiamo una grandissima intesa”, ha detto Tommy.

A coloro che cercano sempre di categorizzare un legame, ha risposto che i “rapporti non vanno definiti, vanno vissuti”. Una puntualizzazione giunta in quanto, ancora oggi, spesso gli viene domandato, in riferimento a Francesco, “allora cosa siete?”. “Mi scende la voglia di spiegarglielo. Perché lo devo spiegare a te, io vengo chiedere a te come sono i tuoi rapporti a casa?”, ha dichiarato sempre Zorzi.

Dunque un piccolo salto nel passato recente: “Al GF Vip quando mi sono accorto che magari idealizzavo il rapporto che avevo con Oppini e che non era solo amicizia lato mio, mi sono detto: perché devo smettere di vedere Francesco? Sarebbe stato molto egoista smettere di vederlo perché non mi dà quello che voglio”.

Tommaso ha concluso spiegando che ha compreso di dover mettere “da parte l’orgoglio” per non perdere Francesco che è per lui una persona che gli “dà cose di cui ha bisogno”. La cotta? “Me la faccio passare e troviamo un equilibrio oltre questa cosa.”