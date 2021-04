Grande Fratello Vip 6 si farà? Signorini rompe il silenzio e fa il punto

Il Grande Fratello Vip 6 ‘s’ha da fare’ e al timone ci sarà sempre lui, Alfonso Signorini, che ha condotto le ultime due edizioni del reality più spiato d’Italia. La conferma arriva dallo stesso giornalista che è intervenuto a Il Punto Z, il format orchestrato su Mediaset Play da Tommaso Zorzi.

Il direttore di Chi, come riferisce Giornalettismo, ha parlato per la prima volta della futura stagione del GF Vip, che sarà uno dei punti fermi del palinsesto autunnale/invernale 2021/2022 della rete ammiraglia Mediaset. Signorini ha reso noto, chiacchierando con Zorzi, che la macchina organizzativa per ‘partorire’ la sesta edizione del programma “si è già messa in movimento”.

E le chicche non sono finite qui: Alfonso ha già in mente anche una delle concorrenti che vorrebbe nel prossimo cast, vale a dire Gaia Zorzi, la sorella dell’influencer milanese vincitore del GF Vip 5. “In questo, ti chiedo una mano… Tommaso”, la richiesta del giornalista a Tommy. Chissà se Gaia accetterà l’invito oppure no. Un assaggio della sua spigliatezza l’ha data pochi mesi fa, quando ha fatto irruzione nella Casa più spiata d’Italia per dare manforte al fratello. Evidentemente la giovane ha lasciato il segno.

Zorzi e Oppini, scambio di ruoli a Il Punto Z

Nel corso della puntata che sarà trasmessa stasera (le anticipazioni sono state pubblicate sempre da Giornalettismo), ci sarà un ospite d’onore a Il Punto Z: trattasi di Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti e Zorzi si sono scambiati di posto. Così Francesco si è messo ad intervistare l’amico. Prima domanda: chi avrebbe meritato la vittoria al GF Vip 5? “Stefania Orlando”, la risposta di Zorzi. Oppini ha poi chiesto se davvero ha fatto pace con Giulia Salemi, anch’ella ospite de Il Punto Z durante la prima puntata. “Al momento non ci siamo sentiti e non ho ripreso a seguirla su Instagram”, ha controbattuto Zorzi che infine ha pronosticato la vincitrice dell’Isola dei Famosi timonata da Ilary Blasi: “Valentina Persia”.

Il Punto Z, ospite Alessia Marcuzzi che ribadisce di non essere positiva al Covid

Nel corso della seconda puntata de Il Punto Z è intervenuta anche Alessia Marcuzzi che in questo momento si trova in quarantena fiduciaria per la “positività” al Covid del compagno. “Per fortuna sono negativa. Al “Gfvip” ho tifato per te Tommaso anche se qualche volta ti avrei dato tante di quelle capocciate e ho amato anche Stefania Orlando e Giulia. Mi spiace che Carlotta Dell’Isola non abbia avuto tempo per uscire fuori. L’ho avuta a “Temptation Island” ed è molto simpatica”, ha detto la conduttrice romana.