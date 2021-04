Alessia Marcuzzi, il marito ha il Covid: “Non potrò essere a Le Iene”

Paolo Calabresi Marconi, il marito di Alessia Marcuzzi, ha il Coronavirus. A dare l’annuncio la stessa conduttrice Mediaset con un post su Instagram. La Marcuzzi ha spiegato che Paolo, di professione produttore televisivo, è risultato positivo al tampone molecolare. Marconi si è subito autoisolato e per ora sta bene.

A differenza di Paolo Calabresi Marconi Alessia Marcuzzi è risultata negativa a ben due tamponi molecolari. Come da protocollo, però, è in isolamento fiduciario in attesa di ulteriori controlli. Per questo motivo martedì 13 aprile non potrà condurre la nuova puntata de Le Iene insieme all’amico Nicola Savino.

Non è la prima volta che Alessia Marcuzzi salta l’appuntamento col programma di Italia Uno a causa della pandemia. Qualche mese fa il suo tampone rapido ha fornito un esito errato, un falso positivo, che l’ha tenuta lontana dagli studi Mediaset. Ad oggi Alessia non ha mai contratto il Covid-19.

Oltre a Paolo Calabresi Marconi in questo periodo stanno combattendo contro il maledetto virus anche Simone Inzaghi, ex di Alessia Marcuzzi nonché padre di suo figlio Tommaso, e la moglie Gaia Lucariello. Quest’ultima, tra le migliori amiche della Marcuzzi, è addirittura finita in ospedale, allo Spallanzani, negli ultimi giorni.

Insomma, un periodo tutt’altro che facile per Alessia Marcuzzi e la sua famiglia, messa a dura prova dall’emergenza Coronavirus.

Sfumati due progetti lavorativi per Alessia Marcuzzi

Il futuro professionale di Alessia Marcuzzi è assai incerto. Secondo le ultime indiscrezioni la 48enne ha rifiutato la conduzione della nuova edizione di Scherzi a parte in coppia con Enrico Papi? Il motivo? Alcune divergenze tra Papi e l’agente della Marcuzzi.

Non solo: pare che molto probabilmente quest’estate Alessia Marcuzzi non condurrà nemmeno Temptation Island. Maria De Filippi, che produce il docu-reality, ha deciso di mandare in onda una sola edizione del format. Niente più divisione tra Vip e Nip ma un’unica grande edizione com’era qualche anno fa.

Al momento Alessia Marcuzzi, che ha detto addio all’Isola dei Famosi nel 2020, non ha ancora commentato le voci sulla sua carriera.