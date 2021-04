Alessia Marcuzzi rifiuta Scherzi a parte: c’entra Enrico Papi, il gossip

La conduttrice romana avrebbe detto no alla conduzione in tandem con Papi: ecco perché

Scherzi a parte è pronto a tornare in tv, naturalmente sulle reti Mediaset. Alla conduzione ci sarà Enrico Papi che rientrerà negli studi dell’azienda dopo anni di lontananza. Al suo fianco, per la nuova avventura televisiva, si è fatto il nome di Alessia Marcuzzi, che tra l’altro non è per nulla sicura di tornare alla guida di Temptation Island (pare che non ci sarà l’edizione vip quest’estate, ma quella ibrida tra nip e vip, già sperimentata nella scorsa stagione. Il timone dovrebbe essere fermamente nelle mani di Filippo Bisciglia). Dagospia, nella rubrica A lume di Candela, conferma che la Marcuzzi sarebbe stata in pole position per Scherzi a parte ma avrebbe rifiutato l’offerta.

Il portale diretto da Roberto D’Agostino assicura che la conduttrice romana in effetti era davvero la prescelta. Tuttavia nelle ultime ore ha rifiutato la proposta”. Perché? Secondo le fonti di Dagospia il motivo “sarebbe da ricercare in altre logiche”, più sotterranee. Logiche che hanno a che fare con il passato e che portano ad Enrico Papi, ossia il presentatore scelto proprio da Mediaset per Scherzi a parte.

Dagospia racconta che il no di Alessia sarebbe stato suggerito dal suo manager Beppe Caschetto, “complice la presenza nella trasmissione di Enrico Papi. Papi era assistito dalla Itc2000, nonostante gli accordi decise di non partecipare all’Isola dei Famosi accettando in extremis l’offerta di Milly Carlucci per Ballando con le Stelle. Da qui la rottura”.

L’indiscrezione di ‘A lume di Candela’ chiude il sussurro sostenendo che alla luce del no della Marcuzzi non è remota l’ipotesi che Papi possa condurre Scherzi a parte in solitaria. Si vedrà. Per il momento sembra certo soltanto che Alessia abbia chiuso la porta alla possibilità di presentare in tandem con Enrico.

Alessia Marcuzzi, l’appello di ‘Adriana Volpe’ a lavorare assieme in futuro

Nelle scorse ore, a proposito di walzer di conduttori, Adriana Volpe, intervistata da Giornale Off, ha lanciato un appello all’amica Alessia Marcuzzi, invitandola a lavorare assieme. La conduttrice trentina attualmente è alla guida di ‘Ogni Mattina’, rotocalco in onda quotidianamente dal lunedì al venerdì su Tv 8 – Sky. Lo show non brilla per ascolti e non è assolutamente detto che sarà riconfermato anche la prossima stagione. Che Adriana stia già pensando al piano b? E che quel piano b coinvolga anche la collega Marcuzzi? Chissà…