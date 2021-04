Adriana Volpe ‘chiama’ Alessia Marcuzzi: “Amica, lavoriamo assieme”

Adriana Volpe ‘chiama’ Alessia Marcuzzi e le lancia la proposta di lavorare assieme. La conduttrice trentina, in sella a Ogni Mattina (Tv 8), ha rilasciato una corposa intervista a Il Giornale Off, facendo il punto sulla sua carriera professionale. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 4 è stata arruolata dal canale in chiaro di Sky che l’ha scelta per timonare il morning show che l’ha vista impegnata con più di 250 puntate nel corso della stagione 2020/2021 (il talk sta ancora andando in onda). Dopo la pausa natalizia e prima di Pasqua è stata alla guida del programma in ‘solitaria’, quotidianamente, per circa 4 ore.

“Ogni Mattina è stata l’occasione di misurarmi con una vera e propria maratona televisiva quotidiana. Ora mi aspetta l’ultimo trimestre ed arriverò al traguardo di un anno intero di diretta e con più di 250 puntate condotte”, puntualizza Adriana che parla della trasmissione di Tv 8 come un “Master con una squadra di grandi professionisti”. “Ora ho gli strumenti per spiccare il volo”, chiosa. Quel volo, laddove ce ne fosse la possibilità, lo vorrebbe fare con Alessia Marcuzzi, sua collega e amica.

La Volpe racconta di essere legata alla conduttrice romana da una sana e forte amicizia. Di recente Adriana è stata ospite de Le Iene, ricordando quanto si sia divertita a presentare qualche spazio della puntata dello show assieme ad Alessia: “Lei è un concentrato di allegria ed è una grande professionista e se dovessi condividere uno spazio con una collega, sarebbe uno spazio esilarante …Very Girl Power”.

Adriana Volpe e Roberto Parli non sono più una coppia: il matrimonio è naufragato dopo il Grande Fratello Vip 4

Se dal punto di vista professionale Adriana va forte, la sua vita sentimentale nei mesi scorsi ha subito una battuta d’arresto. Il matrimonio con l’imprenditore svizzero Roberto Parli è giunto al capolinea. Questione di incomprensioni e di visioni del futuro non coincidenti. Sia l’uomo d’affari sia la conduttrice non hanno mai pienamente chiarito le cause profonde che hanno condotto la relazione su un binario morto. Quel che è certo è che al momento la love story è scoppiata e non sembra che ci sia spazio per ricucire.

Adriana e Roberto hanno una figlia, Giselle (10 anni), che si divide tra Lugano (città in cui vive Parli) e Milano (città in cui dimora la Volpe che per anni ha vissuto a Roma, ma con l’inizio della nuova avventura a Ogni Mattina si è trasferita nel capoluogo lombardo, dove hanno sede gli studi di Sky).