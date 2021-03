Zorzi e Francesco Monte, frizioni archiviate: il retroscena sul chiarimento

Tommaso Zorzi e Francesco Monte, archiviati i dissapori. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e il modello tarantino pare che nell’ultimo periodo abbiano trovato un punto di contatto dopo gli screzi tutt’altro che celati avuti in passato. I due non sono stati mai in buoni rapporti, ma qualcosa ora sarebbe cambiato. Ad assicurarlo è Chi Magazine. In realtà, spulciando i profili instagram dell’ex tronista di Uomini e Donne e dell’opinionista dell’Isola dei Famosi, che ci fosse stato un avvicinamento, lo si era capito in tempi non sospetti visto che entrambi hanno iniziato a seguirsi reciprocamente su Instagram.

Zorzi ha criticato Monte in passato, senza troppi fronzoli: ha avuto da ridire sia sulle sue doti canore sia su alcune sue presunte prese di posizioni sull’amore ‘arcobaleno’. L’ex tronista, a un certo punto, ha addirittura minacciato azioni legali nei confronti dell’influencer milanese.

Dissapori che però si sarebbero spenti dopo il GF Vip 5. Chi Magazine racconta che Francesco ha chiesto un chiarimento a Tommaso. Chiarimento avvenuto. Non solo: i due giovanotti ora andrebbero d’amore e d’accordo. Alcuni fan, nei gesti distensivi vedono perfino una sorta di coalizione contro Giulia Salemi, con la quale Zorzi non va affatto d’accordo. Stesso discorso vale per Monte che da quando si è lasciato con l’italo-persiana, non ha mai speso parole dolcissime sull’ex. “Oggi i due sono diventati amici, lontani da Giulia”: così si conclude lo spiffero di Chi.

Zorzi contro Monte al Grande Fratello Vip 5: le dichiarazioni

“Stavi con una persona che non voleva avere nulla a che fare con me. Se questa persona dice che gli fa schifo se due donne si baciano per come sono fatto io non posso far finta di niente”. Questo una delle esternazioni più dure pronunciate da Zorzi nei confronti di Francesco all’interno della Casa più spiata d’Italia. Esternazioni giunte nel corso di uno scontro verbale con Giulia Salemi. “Tu poi hai preso le sue difese – proseguiva Tommaso rivolgendosi all’influencer italo-persiana – . Tra l’altro ho saputo che lui non era per la quale di avermi intorno… Sai bene quindi che io ho fatto due passi indietro solo perché c’era lui. Mi hai cercato? Certo, quando vi siete mollati”.

Dopo aver udito tali parole Monte era balzato su Instagram, consegnando una Stories netta e piccata, minacciando vie legali. Prima ancora che iniziasse il GF Vip, il modello pugliese e il milanese si erano già stuzzicati. Come sopra accennato Zorzi fece dell’ironia sulle qualità canore di Francesco. Sulla vicenda si scomodò addirittura la fidanzata di quest’ultimo, che si scagliò contro Tommaso. Oggi tutte le frizioni sono state mandate in archivio, definitivamente (si spera!).