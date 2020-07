Monte e la fidanzata, polemica rovente con Zorzi: volano gli stracci (video)

By

Volano gli stracci: la fidanzata di Francesco Monte ha attaccato Tommaso Zorzi, dopo che quest’ultimo ha fatto dell’ironia sulla nuova avventura intrapresa dall’ex tronista che di recente ha pubblicato il suo primo singolo musicale intitolato ‘Siamo già domani’. “Noi sotto shock”, ha scritto su Instagram l’influencer sotto a un post divulgato da Trash Italiano che ha ripreso un’interpretazione del pugliese. Il commento ha catturato l’attenzione della compagna di Monte, la modella Isabella De Candia, che ha preso di mira Zorzi, scrivendogli direttamente e consigliandogli in modo molto colorito di evitare di interessarsi alle persone che non stima. Finita qui? Manco per idea. Tommaso ha replicato con una serie di filmati diffusi tra le sue Stories Instagram.

Francesco Monte, la fidanzata lo difende e attacca Tommaso Zorzi che controreplica: “Avete rotto i c…”

Letta la risposta di Isabella, Zorzi è passato al contrattacco, sfogandosi tramite delle parole dense di sarcasmo. Tommaso ha ricordato di aver parlato solo due volte di Monte. La prima in merito alla sua esperienza al Grande Fratello (l’influencer sostiene che il pugliese avrebbe fatto delle dichiarazioni omofobe che lo hanno toccato personalmente all’epoca della sua partecipazione al reality Mediaset). La seconda volta riferendosi al commento ironico di cui sopra. Dopodiché ha aggiunto che l’ex tronista, essendo un personaggio pubblico, deve mettere in conto che esponendosi professionalmente è scontato che riceva delle opinioni positive o negative. “Per favore cara mia, torna a fare la fidanzata di Monte e non ci rompere i c.”, ha chiosato in modo spazientito Zorzi che infine ha rincarato la dose affermando che Francesco e la De Candia siano “zero simpatici” e “pesanti“.

Monte e il commento di Belen

Chi non è assolutamente d’accordo con Tommaso Zorzi, almeno dal punto di vista del talento musicale di Monte, è Belen Rodriguez che, non appena Francesco è sbarcato con il nuovo singolo, gli ha subito fatto un grosso in bocca al lupo, dichiarandosi contenta che finalmente si sia cimentato nell’avventura canora. Ricordiamo che l’ex tronista di Taranto conosce bene la modella argentina avendo passato parecchio tempo con lei quando era fidanzato con Cecilia Rodriguez. La relazione è naufragata durante il Grande Fratello Vip 2, tra mille polemiche, quando l’argentina si innamorò di Ignazio Moser. La coppia è solida ancora oggi.