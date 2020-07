Da venerdì 17 luglio 2020 è disponibile su Spotify il primo singolo di Francesco Monte dal titolo ‘Siamo già domani’. Si tratta di un progetto assai ambizioso per l’ex tronista di Uomini e Donne che, dopo l’esperienza a Tale e Quale Show nel 2019, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso, del tutto inedito, nel mondo della musica. Su Instagram il bel tarantino ha diffuso un teaser del brano, che potete ascoltare in parte più in basso. La clip ha subito conquistato i suoi follower e ottenuto i complimenti e gli apprezzamenti di diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo. Tra questi: la soubrette Flora Canto e l’ex corteggiatrice Cecilia Zagarrigo ma soprattutto Belen Rodriguez. Proprio così: l’ex cognata di Monte è stata una delle prime a lasciare un commento dopo la pubblicazione del video. La soubrette argentina, nonostante la storia d’amore tra Cecilia e Ignazio, ha mantenuto un ottimo rapporto con Francesco e non gli ha mai fatto mancare il proprio appoggio e sostegno.

Belen commenta la prima canzone di Francesco Monte

“Quanto sono contenta che finalmente lo hai fatto!”, ha scritto Belen Rodriguez a Francesco Monte. Pronta la replica del 32enne con due emoticon importanti, quella del grazie e quella del bacio. Al di là di quello che è accaduto con Cecilia Rodriguez, Belen e Francesco hanno sempre mantenuto un bel legame che dura tuttora. E quando Cechu si è innamorata di Ignazio Moser al Grande Fratello Vip Belù è stata una delle persone più vicine a Monte, come dichiarato anni fa dal diretto interessato. Oggi Francesco è andato avanti con la modella Isabella e sogna di affermarsi nel mondo delle sette note. Non è chiaro se dopo questo primo singolo verrà pubblicato anche un album: per il momento è tutto avvolto nel mistero.

Francesco Monte verso il Festival di Sanremo 2021?

Il futuro musicale di Francesco Monte sembra già spianato. Da qualche mese, infatti, si vocifera di una collaborazione con Toto Cutugno. Il noto cantautore sarebbe rimasto stregato dall’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip dopo aver visto una sua performance a Tale e Quale Show. Così stregato da proporgli subito una partnership via telefono, che tanto ha inorgoglito Monte. Ma non è finita qui perché pare che Francesco sia in lizza per partecipare al Festival di Sanremo 2021, condotto per il secondo anno consecutivo da Amadeus e in onda su Rai Uno a marzo.