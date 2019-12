Francesco Monte, chiamata e collaborazione con Toto Cutugno: retroscena

Francesco Monte, arriva la chiamata da Toto Cutugno: “Collaborazione già in atto”. Il retroscena

A Tale e Quale Show abbiamo visto un Francesco Monte inedito, scoprendolo eccellente cantante e trasformista. E pare che l’esperienza nel programma di Rai1 condotto da Carlo Conti gli stia dando degli ottimi frutti. Infatti, secondo quanto scrive il magazine Chi, tra il tarantino e Toto Cutugno ci sarebbe già in atto una collaborazione. A quanto risulta, il cantante spezino (ma nato a Tendola nel 1943) sarebbe stato ‘stregato’ dall’ex tronista e gli avrebbe scritto quattro brani che sembra siano già in cantiere per trovare presto una ‘via d’uscita’.

“Il cantante ha scritto quattro pezzi per l’ex tronista”

“Dopo l’esperienza a Tale e Quale Show Francesco Monte, che ha mostrato discrete note canore, ha ricevuto una telefonata inaspettata da Toto Cutugno”, si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini che aggiunge: “Il cantante ha scritto quattro pezzi per l’ex tronista. E la collaborazione è già in atto. A che cosa punta la strana coppia?” Chissà cosa bolle in pentola e se i quattro brani vedranno mai la luce per il grande pubblico. Una cosa è certa: il bel pugliese, partecipando a Tale e Quale, ha raggiunto il suo obbiettivo: stop al gossip, avanti con il talento. Lui stesso a più riprese ha confessato di voler far sì che si parli sempre meno della sua vita sentimentale e sempre di più delle sue imprese professionali. Al momento la missione è compiuta.

Monte e la brillante esperienza a Tale e Quale Show

Francesco è sbarcato nel venerdì di Rai 1 con appiccicate addosso diverse etichette fastidiose: ex tronista sfaccendato, personaggio incline solo a far notizia per le vicende amorose, figura contestata per il famigerato ‘canna-gate’ capitato a L’Isola dei Famosi e ragazzo che ha spezzato il cuore a Giulia Salemi, seguitissima influencer sul web. Insomma, una serie di grattacapi mica facile da scrollarsi di dosso. E invece Monte ce l’ha fatta, tanto che, con abnegazione, impegno e talento, ha convinto molte persone a ricredersi. Chapeau!