Francesco Monte e le ex, Silvia Toffanin: “C’è un silenzio tombale qui”

Francesco Monte e le ex ‘troppo social’, Silvia Toffanin nota l’imbarazzo: “C’è un silenzio tombale qui”



Silvia Toffanin ha ospitato Francesco Monte nel suo studio di Verissimo. Nell’intervista, il modello foggiano ha parlato della sua esperienza a Tale e Quale, del percorso in televisione e della sua vita sentimentale, spesso al centro dell’attenzione del gossip. Monte è felicemente fidanzato da sei mesi con una modella pugliese, Isabella De Candia, con cui vive una bellissima storia d’amore lontana dai riflettori e dai social. Riguardo questo punto, l’ex tronista ha spiegato che con lei mantiene la stessa riservatezza che aveva con le altre, con l’unica differenza che le sue ex erano molto più attive social e questo ha fatto sì che le sue vecchie relazioni fossero più al centro dei commenti del pubblico.

“Con lei sono diventato più riservato”: Monte parla della storia con la fidanzata Isabella

Nel salotto di Silvia Toffanin, Francesco Monte va a ruota libera. Attualmente è fidanzato con Isabella De Candia: “Sono felicissimo, sono contentissimo e sereno”. Una relazione ‘riservata’, come gli fa notare la conduttrice. Il pugliese spiega che in realtà lui è sempre stato un tipo molto ‘sulle sue’ ma in alcune relazioni questa riservatezza è venuta meno non per sua volontà: “Prima lo ero per conto mio e se tante cose erano messe in giro era perché le mie ex utilizzavano tanto i social”. Durante queste dichiarazioni il pubblico ha ascoltato con estrema attenzione: “C’è un silenzio tombale qui”, ha chiosato la Toffanin.

Monte imbarazzato durante l’intervista a Verissimo: la Toffanin lo prende in giro

Monte è ormai abituato a tutto, dalle interviste alle esibizioni canore, ma l’imbarazzo sembra essere riaffiorato in superficie durante l’intervista a Verissimo. La Toffanin, notando una certa tensione, ha voluto scherzare a più riprese: “Se ti muovi un altro po’ prendi il volo”. Dopo una risata, l’ex concorrente del Grande Fratello sembra essersi rilassato un po’ di più, aiutato forse dall’esibizione a cappella della cover di Se Telefonando con cui si è esibito a Tale e Quale .