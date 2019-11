Francesco Monte, Verissimo: Giulia Salemi e la forza di dire basta

Francesco Monte si confessa a Verissimo: Giulia Salemi e la forza di dire basta. Chiarimenti anche sul capitolo tradimenti e sul perché la modella non ne ha mai parlato

Francesco Monte torna a sedersi innanzi a Silvia Toffanin. Il celebre ex tronista di Uomini e Donne, reduce dalla brillante esperienza a Tale e Quale Show, si è confessato nella seguita trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5, Verissimo, affrontando diversi aspetti della sua vita sentimentale. Dalle anticipazioni fatte trapelare dal programma del Biscione, il tarantino è tornato nuovamente a spendere parole sulla sua ex fidanzata Giulia Salemi. A distanza di mesi dalla rottura, il modello ribadisce di non averla mai tradita. Il naufragio d’amore sarebbe infatti imputabile ad altro: semplicemente è venuta meno la passione. Oltre al passato Monte ha raccontato del presente e del futuro, che al momento rispondono al nome di Isabella De Candia, la ragazza della quale è assai innamorato.

“La storia con Giulia è finita perché mi sono accorto di non avere quella spinta in più per andare avanti”

“In amore va tutto bene, sono felicissimo. La mia ragazza si chiama Isabella (De Candia ndr) ed è di Molfetta. Stiamo insieme da quasi 6 mesi. Il suo essere speciale è dato dalla sua estrema normalità”, confessa Francesco a proposito della relazione con la modella pugliese. Spazio poi al passato e al rapporto con la Salemi: “Non c’è stato alcun tradimento da parte mia. La storia con Giulia è finita perché mi sono accorto di non avere quella spinta in più per andare avanti. Ho avuto la forza e il coraggio di chiudere una situazione perché non era giusto né per me e né per lei.” L’ex tronista infine chiosa: “Tutto il resto che viene associato a tradimenti o cose del genere, non è vero altrimenti penso che la diretta interessata lo avrebbe detto”.

Francesco Monte incoronato a Tale e Quale Show: Loretta Goggi lo spalleggia

Per Francesco è un periodo molto positivo non solo in amore ma anche professionalmente. I marchi di moda continuano a corteggiarlo. In aggiunta è stato anche la rivelazione di Tale e Quale Show 2019, dove ha dimostrato di avere delle ottime doti interpretative. Addirittura Loretta Goggi si è espressa pubblicamente e via social in suo favore. “Da grande voglio fare l’attore, anche se non vorrei vivere per lavorare. Tra dieci anni mi vedo in Puglia, in un bel trullo con un paio di ettari di ulivo e sicuramente dei bambini”, ha concluso Monte a Verissimo.