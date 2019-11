Loretta Goggi stregata da Francesco Monte: la cantante gli scrive

Loretta Goggi stregata da Francesco Monte: la cantante scrive all’ex tronista dopo Tale e Quale Show. La reazione del modello pugliese

Francesco Monte, anche a distanza di giorni dalla conclusione di Tale e Quale Show (venerdì scorso è andata in onda su Rai 1 l’ultima puntata del Super Torneo del programma), continua a fare incetta di complimenti. Gli ultimi sono giunti pubblicamente e via social da Loretta Goggi, che è stata giudice nel talent del servizio pubblico. Già in trasmissione l’attrice romana si è sbilanciata diverse volte sulla bravura, la costanza e la tenacia dell’ex tronista. Certo è che, forse, in pochi si aspettavano che a programma finito la Goggi si esponesse pubblicamente a favore del modello pugliese. E invece lo ha fatto, incoronandolo anche in rete come la migliore rivelazione dell’anno.

“Francesco Monte, la più bella rivelazione del nostro Tale e Quale Show 2019”, firmato Loretta Goggi

“Francesco Monte, la più bella rivelazione del nostro Tale e Quale Show 2019″, ha scritto in una Stories Instagram Loretta, con tanto di tag per l’ex tronista il quale, fulmineamente, ha ripubblicato la Stories del giudice, con tanto di ringraziamenti. Una bella soddisfazione per il tarantino che ha portato felicemente a termine la sua missione. Infatti, prima di iniziare l’avventura nel programma condotto da Carlo Conti, Francesco ha più più volte rimarcato di volersi liberare dell’etichetta del ‘bello’, in grado di far parlare di sé soltanto sulle copertine gossippare. E ce l’ha fatta, sfoderando esibizioni da applausi: ora si parla del suo talento, chapeau!

Tutti pazzi per Francesco Monte: i vip scrivono all’ex tronista di Uomini e Donne

Oltre a Loretta Goggi, nei giorni scorsi, sono stati diversi i vip che hanno fatto avere le proprie congratulazioni all’ex tronista di Uomini e Donne. La cantante Noemi, gli ex protagonisti di UeD Claudio D’Angelo e Alessio Lo Passo, la showgirl Francesca Lodo, lo chef Andrea Mainardi, Nek, Mahmood, Gigi D’Alessio e Paola Turci sono alcuni dei volti noti italiani che si sono complimentati con Monte lungo il suo percorso a Tale e Quale Show,.