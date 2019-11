Francesco Monte saluta Tale e Quale, i vip gli scrivono: ecco chi sono

Francesco Monte saluta Tale e Quale, i vip gli scrivono: ecco chi si è complimentato. C’è anche Andrea Mainardi (qualcuno aveva ipotizzato dei dissapori per la mancata presenza del modello al matrimonio del cuoco)

Francesco Monte, la rivelazione: l’ex tronista è sbarcato a Tale e Quale Show 2019 con l’etichetta di ‘bello’, capace di far parlare di sé soltanto in relazione alla sua vita privata. Una situazione che, come lui stesso ha dichiarato a più riprese in passato, iniziava a pesargli. “Io sono altro e so fare molto altro”, ha ribadito più volte il tarantino negli ultimi mesi. E a ragione, visto che il suo percorso nel programma di Rai 1 è stato a dir poco entusiasmante. Quindi, missione compiuta; e infatti sono stati in tanti a scoprire lati artistici inediti di Monte e a ricredersi sul suo conto.

L’ex tronista rivelazione del programma di Rai 1

Francesco, sui suoi profili social, dopo che ieri si è concluso il Super Torneo dei campioni di Tale e Quale (ha trionfato Antonio Mezzancella) , oggi ha ringraziato via social tutti coloro che gli hanno permesso di vivere una simile esperienza aggiungendo: “Ho avuto la fortuna di fare un percorso di crescita professionale, oltreché umano, e di scoprire questa ‘voce’ che ho sempre tenuto per me, ma che ho avuto il piacere di condividere con tutti voi. Semplicemente, grazie a tutti”. Il suo messaggio e il suo cammino a Tale e Quale Show è stato apprezzato anche da diversi volti noti.

Monte convince tutti a Tale e Quale Show

La cantante Noemi, gli ex tronisti Claudio D’Angelo e Alessio Lo Passo, la showgirl Francesca Lodo e Andrea Mainardi hanno scritto a Francesco complimentandosi per le sue performance nello show. Il messaggio del cuoco ha messo anche a tacere le voci che avevano paventato una possibile maretta tra lui e il modello, dopo che quest’ultimo non è riuscito a presenziare al matrimonio dello chef. Ma i complimenti non sono finiti qui, visto che nelle scorse settimane Francesco, oltre a riceverne a bizzeffe dalla giuria del programma, ha incassato pure quelli di alcuni personaggi imitati, come ad esempio quelli fattigli da Nek e Mahmood. In più, si sono aggiunte pure le congratulazioni di Gigi D’Alessio e Paola Turci.