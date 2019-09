Gigi D’Alessio e Paola Turci scrivono a Monte: la reazione di Francesco

Gigi D’Alessio e Paola Turci scrivono a Francesco Monte: la reazione dell’ex tronista

Tutti in piedi per Francesco Monte. Ieri, l’ex tronista di Uomini e Donne si è esibito a Tale e Quale Show sulle note di Perfect, vestendo i panni di Ed Sheeran. Una performance che ha lasciato il segno non solo in trasmissione, ma anche nel pubblico da casa. Addirittura Gigi D’Alessio e Paola Turci si sono precipitati alle loro tastiere, scrivendo direttamente al modello pugliese su Instagram. I due big della musica italiana hanno fatto fioccare complimenti ed applausi che hanno inorgoglito Monte, il quale ha ringraziato per la stima espressa nei suoi confronti.

Gigi e Paola, le parole su Francesco che ringrazia

“Hai cantato benissimo! Hai mai pensato di fare il cantante?”, il commento di Gigi accompagnato da una serie di emoticon di mani applaudenti. “Che Bravo!”, l’esclamazione di Paola Turci, arrivata a stretto giro. “Grazie Gigi” e “Grazie Paola”, la risposta di Monte, che ieri ha davvero conquistato tutti a Tale e Quale Show, grazie a una performance impeccabile nei panni di Ed Sheeran. La sua esibizione è stata premiata anche dai giudici del programma tanto che nella classifica finale della terza puntata del talent Rai è balzato sul gradino più alto del podio, oltre a raccogliere la standing ovation del pubblico presente in studio.

Monte, stop al gossip: “Le persone erano troppo impegnate a creare lungometraggi inesistenti”

Monte è sbarcato nel programma di Rai 1 con le idee ben precise: stop al gossip e lavorare duramente per mostrare chi è Francesco oltre alle copertine della cronaca rosa. E finora l’ex tronista pare proprio che stia raggiungendo il suo obbiettivo. “Le persone erano troppo impegnate a creare lungometraggi inesistenti”, ha dichiarato il modello pochi giorni fa innanzi a Caterina Balivo durante un’ospitata a Vieni Da Me, sottolineando come spesso il gossip abbia ricamato più del dovuto circa la sua vita sentimentale.