Francesco Monte imita Ed Sheeran, pubblico in piedi: “Che emozione”

Video Francesco Monte imitazione Ed Sheeran a Tale e Quale: la performance convince tutti

Francesco Monte ha convinto tutti nei panni di Ed Sheeran a Tale e Quale Show 2019. Dopo le contestate performance di Mahmood e Tommaso Paradiso, l’ex tronista di Uomini e Donne ha messo d’accordo tutti imitando il cantante inglese. Sulle note di Perfect – forse il brano più famoso e amato di Sheeran – Francesco ha messo in luce tutto il proprio talento. Finalmente Monte è riuscito a dimostrare le proprie qualità canore al cento per cento e il risultato è stato strabiliante. Durante la performance il pubblico in studio si è alzato in piedi e ha applaudito a lungo il giovane tarantino, che non si aspettava una reazione del genere.

Standing ovation per Francesco Monte che convince tutti

“Che emozione”, ha detto Francesco Monte subito dopo la sua esibizione. L’imitazione di Ed Sheeran è piaciuta davvero a tutti, non solo al pubblico presente nello studio di Tale e Quale Show. Anche i giurati del programma si sono detti sorpresi ed entusiasti del lavoro svolto dal 31enne. “Sei stato straordinario. Ed Sheeran è il mio cantante preferito e avevo paura di vedere questa imitazione. Invece mi hai sorpreso, complimenti”, ha ammesso Vincenzo Salemme. Sulla stessa lunghezza d’onda Loretta Goggi: “Hai grandi capacità interpretative. Sei un ragazzo molto dolce e sensibile e qui ci hai messo tutta la tua dolcezza“.

#taleequaleshow 🎤 Francesco Monte ↔ Ed Sheeran#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 27. September 2019

Il pubblico del web si ricrede su Francesco Monte

Pure il pubblico del web, da sempre molto scettico nei confronti di Francesco Monte, si è ricreduto sulla sua ultima performance a Tale e Quale Show. “Stasera devo dire che Francesco mi ha sorpreso. È stato bravissimo”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Per la serie “Date a Cesare quel che è di Cesare”, stasera ha eseguito una buona performance. Bravo Francesco”, ha aggiunto qualcun altro. Che dire: chapeau!