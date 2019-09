Francesco Monte a Vieni da Me: Giulia non citata, retroscena Mahmood

Francesco Monte intervistato da Caterina Balivo a Vieni da Me: come è nata la storia con Isabella De Candia (“Mi ero lasciato da due o tre mesi”) e il retroscena su Mahmood dopo l’esibizione a Tale e Quale Show

Francesco Monte, in questo periodo impegnato nell’avventura di Tale e Quale Show, si è seduto nel salotto di Vieni da Me, lasciandosi andare a una chiacchierata intima grazie alla sapiente guida di Caterina Balivo. Tanta la carne messa sul fuoco durante l’intervista. Si sono toccati diversi argomenti: dalla scomparsa della madre dell’ex tronista avvenuta nel 2011 al forte legame che lui ha con il padre e il fratello, fino al retroscena su Mahmood e alla sua situazione sentimentale attuale. Ricordiamo che l’ex tronista, dopo aver chiuso la chiacchieratissima love story con Giulia Salemi, da qualche mese è felice e innamoratissimo al fianco di Isabella De Cambia, modella originaria di Molfetta.

Monte: “Io e Isabella parliamo la stessa lingua”

Dopo aver affrontato il tema dei familiari, Francesco ha parlato della fidanzata Isabella. “Lei è italiana, pugliese come me. Io sono tarantino, lei è di Molfetta. Parliamo la stessa lingua”, racconta a Caterina Balivo. L’ex tronista narra poi come è nato l’amore: “Una bellissima coincidenza… Ci siamo conosciuti a un aperitivo tra amici comuni a Milano. Ci siamo trovati e non ci siamo più lasciati.” Nella chiacchierata c’è un accenno alla storia avuta con Giulia Salemi, seppur l’italo-persiana non viene mai menzionata: “La storia (con Isabella, ndr) è iniziata due mesi e mezzo, tre mesi dopo da quando mi ero lasciato”. Sulla rottura tra Giulia e Francesco il gossip si è scatenato in passato, sussurrando che lui avrebbe tradito lei con la De Candia. Monte ha sempre smentito tale dinamica, affermando, come ha fatto anche a Vieni da Me, di aver intrapreso la nuova love story solo dopo aver chiuso definitivamente la relazione precedente.

“Le persone erano troppo impegnate a creare lungometraggi inesistenti”

A Tale e Quale Show Monte ha interpretato Mahmood. Una performance brillante. Tuttavia qualcuno lo ha criticato pesantemente sui social. Oggi Francesco ha fatto sapere di aver sentito privatamente il vincitore di Sanremo e di avere ricevuto belle parole da lui. Altra dichiarazione interessante rilasciata dall’ex tronista è stata quella in cui ha detto di non essere maritato: “Sono fidanzato, ma non sposato”. Le sue parole, di fatto, smentisco una voce circolata nei giorni scorsi che sussurrava che lui e Isabella sarebbero convolati a nozze in gran segreto durante il viaggio fatto in America ad agosto. Dopo l’intervista a Vieni da Me, su Twitter sono stati molti i fan che si sono complimentati con Francesco. Particolarmente apprezzati i suoi interventi relativi, in generale, ai rapporti sentimentali e umani. “Le persone erano troppo impegnate a creare lungometraggi inesistenti”, ha chiosato il giovane, riferendosi al fatto che in passato la cronaca si sia interessata più al suo privato piuttosto che al suo modo di intendere la vita.