Zorzi svela spinosi retroscena su Monte e Giulia: Francesco furibondo

Notte di sussurri, confessioni, liti e retroscena al Grande Fratello Vip: protagonista indiretto, suo malgrado, Francesco Monte, nei confronti del quale Tommaso Zorzi, confrontandosi duramente con Giulia Salemi, ha speso parole che stanno facendo parecchio discutere. Parole che sono già giunte all’orecchio dell’ex tronista di Uomini e Donne, oggi affermato modello e personaggio televisivo: la sua reazione è stata furibonda e ha promesso battaglia legale.

I fatti – Zorzi e Giulia hanno avuto un botta e risposta nella notte appena trascorsa. Il primo ha sostenuto che la seconda non abbia detto la verità sul fatto che non si sia spesa per mandarlo in finale. Attriti che poi si sono spostati su un versante molto più scivoloso, vale a dire la storia passata e discussa che l’italo-persiana ha avuto con Monte.

“Stavi con una persona che non voleva avere nulla a che fare con me. Se questa persona dice che gli fa schifo se due donne si baciano per come sono fatto io non posso far finta di niente”, ha sostenuto Zorzi parlando di Monte. E ancora: “Tu poi hai preso le sue difese. Tra l’altro ho saputo che lui non era per la quale di avermi intorno… Sai bene quindi che io ho fatto due passi indietro solo perché c’era lui. Mi hai cercato? Certo, quando vi siete mollati”.

Giulia ha replicato a Zorzi cercando di spiegarsi, ma al contempo non negando che Tommaso abbia avuto sensazioni corrispondenti al vero circa l’antipatia reciproca tra lui e Monte. A non andar giù a Francesco, però, c’è da scommettere che non sia stato il tema ‘antipatia reciproca’, quanto piuttosto le frasi sulle donne che ha riportato Tommy.

Così, nelle scorse ore, il pugliese ha scritto un post Instagram, veicolato tra le sue Stories, durissimo, in cui ha promesso battaglia legale. Il nome di Zorzi non si legge nel messaggio diffuso dal tarantino, ma è cosa certa che le sue parole abbiano fatto riferimento a ciò che si è detto sul suo conto al GF Vip, a notte fonda, dopo la puntata di lunedì 25 gennaio. Ecco l’intervento del modello:

GF Vip Monte e la scelta categorica sul gossip

Da mesi, Monte ha deciso di dare un taglio netto al gossip, ‘materia’ che lo ha visto protagonista negli ultimi anni. Il pugliese ha così iniziato a mantenere un basso profilo mediatico circa la sua vita privata, affermando in più occasioni di volersi levare dal chiacchiericcio rosa. Missione quasi del tutto andata a buon fine: al GF Vip, però, Salemi e altri inquilini, in qualche occasione, hanno fatto rispuntare il suo nome. E Francesco non l’ha presa affatto bene.