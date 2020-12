Francesco Monte, il silenzio su Giulia Salemi e il GF Vip ‘è d’oro’: la scelta

La parola è d’argento, il silenzio è d’oro. Così recita un popolare detto di semplice comprensione: il tacere spesso è più prezioso di un discorso di mille parole, questo il succo. E Francesco Monte cosa c’entra? Quando c’è in corso un reality come il Grande Fratello Vip, chi ha avuto a che fare in modo più o meno profondo con almeno uno degli inquilini che partecipano alle dinamiche della Casa più spiata d’Italia non è raro che si faccia coinvolgere nei meccanismi del reality. Dunque?

Dunque da giorni nello show ha fatto il suo ingresso Giulia Salemi, che per mesi, assieme a Monte – con il quale ha avuto una love story nel 2019 -, è stata chiacchieratissima dalla cronaca rosa. Non c’è la prova, ma scommettiamo che la produzione del GF avrebbe (oppure ha già) fatto carte false per avere in qualche modo Francesco disponibile per misurarsi con l’ex. Anche perché lei, seppur velatamente, ha rilasciato dichiarazioni a lui riconducibili di recente. Insomma un buon appiglio per coinvolgerlo.

Monte, però, si è eclissato totalmente dal chiacchiericcio da tempo. Nemmeno sul suo profilo social si è mai lasciato sfuggire nulla, nessuna frase o parolina ambigua che si prestasse a una polemica nei confronti della Salemi. Mica roba da poco con i tempi che corrono, dove la tv pullula di personaggi di vario genere disposti a tutto pur di accaparrarsi un’ospitata.

E questa non è una supposizione: senza fare nomi (ci si può arrivare da sé si ha un briciolo di ‘occhio clinico’ osservando il piccolo schermo). Il fatto è ormai più che una moda.: storie inventate (e non ci si riferisce alla sola ed eclatante Pamela Prati), insinuazioni che spesso finiscono per non aver il benché minimo fondamento, accuse strampalate, amori di cartone. Il modus operandi è sempre il medesimo. E pure l’epilogo: una volta spente le telecamere e calata l’attenzione mediatica, tutto si conclude nel nulla assoluto.

Francesco Monte, che ben conosce il meccanismo delle ospitate nei salotti televisivi, è stato di parola. Prima che iniziasse Tale e Quale Show, dove ha brillato per impegno e caparbietà, aveva annunciato di voler tagliare una volta per tutte il cordone ombelicale con il gossip (lo dicono in tanti e poi li si ritrova nel primo dibattito trash a sparare a zero sul malcapitato/a, magari un/una ex di turno, per giustificare la propria ospitata).

L’ex tronista lo ha fatto veramente: ormai è da tempo che si tiene ben distante da qualsiasi chiacchiera. Una ulteriore dimostrazione che i personaggi che non vogliono finire tutti i giorni su siti, testate e giornali per la loro vita privata possono farlo con piccoli accorgimenti.