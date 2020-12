Al GF Vip 5 Giulia Salemi si svela con una confessione molto particolare sulla sua vita privata. Mentre sta chiacchierando con Maria Teresa Ruta, la gieffina italo-persiana rivela dei dettagli riguardanti l’intimità che stanno generando non poca curiosità tra i telespettatori che seguono il programma. Scendendo nel dettaglio, la modella confida alla sua coinquilina di non aver mai provato realmente piacere con un uomo. Questa sua confessione, ovviamente, riguarda i rapporti avuti in questi anni con i suoi ex fidanzati. La Salemi inizia il suo discorso anticipando a Maria Teresa che ha una cosa imbarazzante da confidarle. Dopo di che, ammette di sentire di avere un blocco con il suo corpo!

“Ci sono problemi anche a relazionarmi fisico a fisico. Io ad oggi, non credo di aver mai provato un ‘vero piacere’… dico uno reale”, confessa Giulia alla Ruta. La gieffina prosegue con la sua confessione rivelando di averne parlato, sino a ora, solo con pochissimi amici e amiche. Questi l’avrebbero guardata scioccati. Dopo di che, continua: “Io ho sempre fatto finta”. La Salemi confessa, a questo punto, di aver emulato qualcosa di non vero con i suoi ex fidanzati. In poche parole, quando le sue amiche le descrivono le sensazioni forti che provano con un uomo, si rende conto di non averle mai provate! La concorrente italo-persiana ammette di non avere molte esperienze, come ha fatto sapere anche in passato.

“Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa”, dichiara la Salemi. Maria Teresa cerca, di fronte a questo disagio della Salemi, di tranquillizzarla. In particolare, la Ruta ci tiene a darle qualche consiglio su come cambiare questa sua situazione riguardante l’intimità. Una confessione davvero inaspettata quella che fa Giulia e che sicuramente coinvolge varie telespettatrici. Di certo, la modella non è la prima e neanche l’ultima donna a vivere questo problema. Dunque, in molte si potranno ritrovare nella rivelazione che lei fa.

Ciò che in molti telespettatori non possono non far presente è che tra gli ex della Salemi c’è Francesco Monte, conosciuto proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia. Prima che nascesse la relazione con quest’ultimo, la gieffina aveva dichiarato di essere casta da due anni. Fu lei a dimostrare un forte interesse nei suoi confronti. Dopo aver tentennato, l’ex tronista di Uomini e Donne si lasciò finalmente andare. Ovviamente, la loro love story fece sognare moltissimi telespettatori. A chiudere la relazione ci pensò proprio Monte, che lasciò un po’ l’amaro in bocca a Giulia.