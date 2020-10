Zorzi e Adua, cosa si sono detti davvero in albergo: Tommaso svela tutto

Tommaso Zorzi non si arrende mai e ha tutte le intenzioni di non farla passare liscia ad Adua Del Vesco. Tra i due c’è ormai una faida al Grande Fratello Vip 2020, cercano di evitarsi nella Casa ma entrambi parlano dell’altro nel frattempo. La cosa certa è che Tommaso non tollera più Adua e Adua non tollera più Tommaso dopo gli scontri nei giorni scorsi. Tutto è partito dallo spiffero di Adua a Dayane Mello in cui le ha detto che Massimiliano è gay, giurando ripetutamente poi di non averlo detto. Dato che Tommaso aveva chiesto conferma a Dayane e lei aveva annuito, in più pare che Adua lo avesse detto pure a lui prima di entrare nella Casa, allora ha deciso di sbugiardarla in confessionale. Messa alle strette la Del Vesco poi ha confessato.

Gf Vip, Tommaso Zorzi rivela nei dettagli la conversazione in albergo con Adua Del Vesco

Adua ha comunque cercato di farla franca per questa enorme bugia e per il pettegolezzo tirando fuori la verità sulla storia con Morra. Non è servito a molto, perché Adua non si è riscattata agli occhi del pubblico. E neanche agli occhi di Tommaso. Oggi Zorzi infatti è tornato sull’argomento su domanda di Elisabetta Gregoraci e ha rivelato nei dettagli come è andata la conversazione in albergo. Lo ha raccontato in giardino dopo un atteggiamento di Adua e Dayane che aveva infastidito il gruppo, e non solo Tommaso. Così è tornato a parlare dell’incontro in albergo e ha detto che quando si sono visti nella stanza Adua si è confidata con lui, in un certo senso. L’attrice ha ammesso di essere preoccupata perché avrebbe vissuto nella Casa con Massimiliano con cui aveva avuto una storia strana. Una storia che però non c’è mai stata, abbiamo poi scoperto. Ma torniamo al racconto di Tommaso.

Zorzi e Adua, cosa si sono detti davvero in albergo prima del Gf Vip

Adua gli ha quindi detto che c’erano cose che non poteva dire su Morra ma che le avevano fatto molto male. E quindi Zorzi ha proseguito così: “Io le ho chiesto, perché lo chiedo di tutti, ‘Ma è gay?’. Lei mi ha risposto ‘Eh sì'”. Dunque Adua ha risposto a una domanda di Tommaso. Sarà forse per questo che insiste nel dire di non avergli confessato questa cosa su Morra? Se Zorzi dicesse che è stata una risposta a una sua domanda cambierebbe qualcosa? Lo scopriremo domani sera, perché dopo gli ultimi scontri di sicuro se ne parlerà ancora.

Se non avete sentito: Tommaso ha detto che ha chiesto se lui era gay perché in passato è capitato che qualcuno li dicesse una cosa del genere "mi ha fatto una cosa orribile che non si può dire" e sempre le persone le hanno detto questo! Adua avrebbe potuto dire No #gfvip — Kia_Altariel (@KiaAltariel) October 8, 2020

Riassunto tattico easy easy per le persone che non capiscono la storia:

Tommaso e Adua si sono visti in hotel per una crema, si sono messi a parlare e Adua si è confidata con Tommaso.

Tommaso allora per capirci qualcosa ha chiesto "ma è gay?" e lei ha detto "Si".

The end.#GFVIP — Michela???? (@Mic__hela) October 8, 2020