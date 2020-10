Adua e Zorzi ai ferri corti, scontro per la chat: lei ammette la bugia

Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi al Gf Vip sono ormai uno contro l’altro. Tra i due c’è stato un nuovo scontro oggi pomeriggio, dopo ciò che abbiamo già visto ieri sera nella puntata. I due si sono scontrati dopo che hanno visto la clip in cui Tommaso in confessionale ha raccontato, facendo la nomination, che Adua pure a lui aveva detto che Massimiliano è gay. Lei ha negato e ha inveito contro Zorzi, smentendo categoricamente di averlo incontrato in albergo. E proprio per questo motivo Tommaso ha annunciato che una persona a lui cara avrebbe pubblicato su Instagram lo screenshot della chat con Adua. E così è stato. In effetti nella chat in questione si intuisce che effettivamente si siano visti in albergo, perché lui chiede “ci sei?” e lei risponde “sì, ti apro”. Ebbene, Adua ha continuato a contraddirsi ripetutamente in queste settimane e lo ha fatto anche stavolta.

Gf Vip, nuovo scontro tra Adua e Tommaso: cosa è successo oggi

Oggi pomeriggio infatti Adua ha ammesso di aver mentito e che in realtà si sono visti in albergo. Perché aveva mentito? Perché, a suo dire, non voleva ammettere di aver incontrato un altro concorrente visto che era vietato. Oggi Tommaso le ha parlato per metterla al corrente del fatto che in confessionale gli avevano chiesto di consegnare a loro la chat. Zorzi le ha quindi detto che così facendo Adua sarebbe stata sbugiardata di nuovo, ma lei imperterrita ha continuato a mentire. Poi a un certo punto si è smentita da sola e ha ammesso di aver incontrato Tommaso. Insomma, ha continuato a ritrattare ma su una cosa sembra irremovibile, per ora: la sua versione dei fatti è che non ha detto a Tommaso in albergo che Massimiliano è gay.

Adua e Zorzi, scintille al Grande Fratello Vip: si finisce a parlare di querele

La chat è stata già pubblicata ieri sera, ma abbiamo l’impressione che se ne parlerà ancora. Intanto però le contraddizioni di Adua proseguono e per questo Tommaso le ha detto di essere una “bugiarda patologica”. Adua a un certo punto ha minacciato Zorzi di querelarlo, ma lui non sembra aver paura. Ha pure aggiunto che se dovessero finire in tribunale lei non avrebbe molta credibilità, visto che ha già detto e ammesso diverse bugie finora. Trovate il video sul sito del Grande Fratello Vip, intanto Adua è al centro di un altro scandalo: quello dei voti dalla Spagna.