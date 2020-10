Gf Vip 5, bufera per voti dalla Spagna: Codacons chiede di aprire indagine

Bufera sul Grande Fratello Vip 5 per i voti ad Adua Del Vesco. Forse non tutti sanno che nei giorni scorsi si è innescata una battaglia su Twitter tra il pubblico italiano e quello spagnolo che guardano il reality show, e pare che alla fine abbia vinto la Spagna riuscendo a salvare Adua dall’eliminazione. Per soli 800 voti, pare. Lo 0,01% in più rispetto alla Pepe. Su Twitter gli spagnoli hanno scritto diverte motivazioni per le quali hanno deciso di salvare l’attrice. C’è chi ha iniziato dicendo che gli italiani non sanno guardare i reality show e non avrebbero dovuto eliminarla. Poi sono arrivati gli utenti che hanno deciso di vendicare l’uscita di Aida Nizar dal Grande Fratello, che loro non hanno digerito a quanto pare. Insomma è evidente che ci sia una differenza di gusti e di preferenze rispetto ai personaggi tra gli spettatori di reality spagnoli e quelli italiani. Ma dopo aver scoperto che Franceska ha dovuto abbandonare la Casa perché gli spagnoli hanno salvato Adua in tantissimi hanno iniziato a segnalare la cosa. Anche perché, insomma, il Gf Vip va in onda in Italia, ecco.

Gf Vip, voti nulli per Adua dalla Spagna? Il Codacons chiede di verificare

Sin da stanotte infatti sui social è cominciata la rivoluzione: chiedono che venga annullato il televoto e addirittura che dovrebbe rientrare Franceska. La cosa è difficilmente realizzabile, ma non impossibile. Il difficile nasce esclusivamente dalla questione Covid, perché Franceska dovrebbe essere sottoposta di nuovo a diversi tamponi prima di poter rientrare nella Casa. Nonostante ciò, i fan del Gf Vip stanno chiedendo di rivedere il televoto e prendere le giuste decisioni. Questo in virtù del fatto che nel regolamento c’è scritto che possono votare le persone maggiorenni residenti sul territorio italiano. Allora i voti dalla Spagna per Adua andrebbero eliminati? Da una parte è un discorso comprensibile, dall’altra potrebbe valere solo per i voti via telefono e non sul sito Web o tramite app. Insomma ci sono diversi punti interrogativi. La produzione del Gf Vip dovrebbe fare chiarezza sulla questione, ma intanto è intervenuto il Codacons per chiedere che ciò avvenga.

Il Codacons interviene sui voti spagnoli per Adua: chiesta un’indagine all’Agcom

L’associazione ha presentato un esposto all’Agcom (Autorità Garante per le Comunicazioni) affinché venga avviato un procedimento. L’obiettivo è verifiche se ci siano state eventuali irregolarità nel televoto. Dopo moltissime segnalazioni dagli utenti, il Codacons ha scritto che se i voti giunti dalla Spagna per Adua dovessero essere confermati sarebbe un “danno per gli spettatori italiani che, in buona fede, hanno speso soldi per partecipare al televoto”. Verrà aperta un’indagine, come chiesto dal Codacons?