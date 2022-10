Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi stanno insieme o si sono lasciati? La risposta a questa donanda è ancora, per così dire, sospesa nell’aria. Le immagini dei giorni scorsi hanno in qualche modo confermato rumors, o per meglio dire sospetti, che circolavano online da ormai molto tempo. Eppure, la situazione potrebbe (il condizionale è d’obbligo) non essere così chiara e definita.

Nelle scorse ore, fra i due (ex?) fidanzati c’è infatti stata un’interazione social un po’ sospetta. Tommaso Stanzani ha pubblicato un video sponsorizzato dove invitava i suoi follower a proteggersi dalle malattie sessualmente e dalle gravidanze impreviste con un noto marchio di preservativo da utilizzare, eventualmente, dopo una notte di Halloween passata a fare follie.

Visto e considerato il tema piccante del video, Tommaso Zorzi si è sentito in dovere di commentare il contenuto dedicando pubblicamente nei commenti a Stanzani una faccina sorridente. La replica è arrivata subito: Stanzani ha lanciato un monito a Zorzi, rispondendogli con un laconico “Fai il bravo” accompagnato dall’emoji dell’occhiolino.

La reazione, in effetti, sorprende: sembra quasi che Zorzi sia ancora in qualche modo geloso dell’ex ballerino di Amici, come se i due fossero ancora una coppia. O magari è Stanzani quello geloso? Chi può dirlo?

Ufficialmente, né una né l’altra parte in causa hanno confermato la rottura sentimentale. Non c’è stata alcuna classica storia replicata su uno e l’altro profilo, con sfondo nero (a lutto) dove i due membri della coppia informavano i follower della fine della loro relazione. A mancare, dunque, è l’ufficialità.

Eppure, nei giorni scorsi, Tommaso Zorzi era uscito allo scoperto in una discoteca milanese, facendosi pizzicare di fronte a decine di persone mentre ballava sul cubo baciando un ragazzo misterioso. Tanto era bastato per far arrivare i fan all’unica conclusione possibile. Pochi giorni prima, Stanzani aveva parlato via Instagram Stories dicendo che in questo periodo “gli giravano” e che non avrebbe parlato di questioni private e personali.

Le opzioni, a questo punto, sono varie. O i due hanno semplicemente vissuto un momento di crisi/pausa già risoltosi, oppure sono rimasti in buoni rapporti e possono ancora permettersi di interagire via social, in modo ironico, senza filtri. Nel frattempo, si dice che in realtà Stanzani abbia già dimenticato Zorzi con un altro ragazzo. Come segnalato da Deianira Marzano, la nuova fiamma del danzatore potrebbe essere il collega Francesco Sabatino. Per il momento, per il resto, Zorzi ha semplicemente controreplicato al commento di Stanzani con un’altra, semplicissima, faccina sorridente.