Tommaso Zorzi bacia un altro in discoteca: addio Stanzani VIDEO

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sarebbero lasciati. Il condizionale è d’obbligo perché mancano ancora le conferme ufficiali ma gli ultimi gesti parlano chiaro. Da settimane si parla di una profonda crisi che ha colpito l’ex vincitore del Grande Fratello Vip e l’ex ballerino di Amici. Niente più foto o video insieme sui social network e silenzio più assoluto sulla questione.

Ora su Twitter è spuntata una prova inequivocabile: Tommaso Zorzi è stato ripreso in una discoteca di Milano mentre bacia un altro ragazzo che non è Tommaso Stanzani. Forse un gesto provocatorio ma che dimostra che la relazione sbocciata all’incirca due anni fa sarebbe giunta al capolinea. I motivi? Per il momento sono ancora tutti da chiarire, molto probabilmente il lavoro ha portato i due ad allontanarsi e a prendere strade differenti.

Il video del bacio tra Tommaso Zorzi e uno sconosciuto in discoteca:

In una recente intervista rilasciata a Fanpage Tommaso Zorzi ha ribadito di voler parlare solo della sua carriera da conduttore sul piccolo schermo. L’ex gieffino si è dichiarato stanco di dover sempre dare giustificazioni o spiegazioni circa la sua sfera sentimentale. Zorzi ha mostrato una certa insofferenza per chi da tempo prova a invadere la sua sfera più intima, con domande a volte scomode e imbarazzanti.

Intanto il filmato in discoteca ha diviso il fandom dell’ormai ex coppia: c’è chi ha difeso Tommaso Zorzi rimarcando che ormai è single e può fare quello che vuole, mentre per alcuni avrebbe compiuto un gesto poco rispettoso e poco elegante nei confronti di Tommaso Stanzani. Per ora nessuna dichiarazione o spiegazione è arrivata da parte dei diretti interessati.

La storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono amati per circa due anni: il primo incontro è avvenuto nel 2020 dopo la vittoria del primo al Grande Fratello Vip. Ospite di Amici ha avuto modo, grazie a Maria De Filippi, di conoscere il ballerino, che all’epoca era uno degli allievi del talent show. Un colpo di fulmine per entrambi che però, a quanto pare, non ha avuto il suo lieto fine.