Tommaso Zorzi: “Ecco perché non parlo più di Tommaso Stanzani”

L’ex protagonista di Riccanza e oggi star di Discovery + si racconta in una nuova intervista, spiegando le motivazioni dietro la scelta di non mostrare il suo attuale fidanzato

È uscita nelle scorse ore Fanpage una nuova intervista a Tommaso Zorzi, ex vincitore del Grande Fratello Vip e oggi lanciatissimo volto di Discovery +. Nella chiacchierata con Eleonora d’Amore, il vip si è raccontato a cuore aperto, rivelando tra le altre cose i motivi per cui ha deciso di non restare in Mediaset dopo il successo del reality e imbarcarsi in una nuova avventura. L’incontro con Zorzi è stato organizzato, infatti, nella cornice della fase promozionale della seconda stagione di Drag Race Italia, di cui è giudice e che è iniziata proprio quest’oggi, 20 ottobre.

Tommaso Zorzi ha raccontato di aver scelto di passare alla concorrenza perché, in buona sostanza, Mediaset non gli avrebbe garantito lo stesso pubblico. La rete di Piersilvio Berlusconi è in effetti seguita da telespettatori mediamente grandicelli, tutt’altra cosa rispetto alla ben più giovane piattaforma di streaming. Parlando dell’argomento, Zorzi ha commentato:

“La generalista, non solo Mediaset, ha poco spazio per i giovani. Anche perché il pubblico di riferimento non lo è. Per forza di cose cercano personaggi che rispecchino il loro pubblico. In Discovery c’è un ambiente più giovane e investono di più sui giovani. Mi hanno dato l’opportunità di ricoprire dei ruoli impensabili da trovare in una generalista. Collaboro con loro da un paio d’anni e mi hanno dato due conduzioni e due stagioni di Drag Race Italia come giudice. Trovamelo un contratto così in Rai e io lo firmo.”

L’intervista, inoltre, è stata per Tommaso Zorzi un’occasione per discutere di una questione ormai archiviata che però tanto aveva appassionato il web. Molti ricorderanno, infatti, che all’interno della casa del Grande Fratello l’influencer si era preso una bella cotta per il coinquilino Francesco Oppini, con cui si era creato un legame speciale. L’occasione per parlare del suo rapporto con Oppini è emersa come ideale riflesso di quello che sta accadendo nella casa più spiata d’Italia fra Alberto de Pisis e Edoardo Donnamaria. Parlando dei due concorrentei del GF Vip 7, Tommaso Zorzi ha dichiarato:

“No. È totalmente diverso. La mia cotta per Oppini è durata molto più tempo ed è stata molto più pudica. L’ho tenuta per me ed è stata più sofferta. Loro sono più fortunati perché la vivono in maniera leggera. Io mi torcevo dal dolore nella solitudine della camera, ero più teatrale.”

C’è poi stato spazio anche per parlare di un altro tema scottante. Nei giorni scorsi, infatti, si sono fatte molto insistenti le voci di una presunta separazione fra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. I fan della coppia hanno notato un allontanamento fra i due che ha fatto emergere più di qualche dubbio sulla solidità della coppia. Zorzi, a riguardo, ha dato una risposta non proprio chiarissima:

“Vorrei che parlasse il lavoro e non la vita privata, che deve rimanere privata. Altrimenti diventa una relazione a tre con il pubblico, al quale devi sempre rendere conto. Ci sarà sempre quello che non crede a quello che dici, c’è chi parla di congettura, quello che comunque ti farà rodere il c… quando leggi dei commenti. A prescindere da come va la relazione, dare conto a un terzo non è giusto. C’è anche l’arroganza di chi pretende di sapere gli affari tuoi e non esiste.”

Sembrano dichiarazioni un po’ di facciata. La coppia si è fatta vedere insieme per mesi su Instagram Stories e non avrebbe senso a questo punto tirarsi indietro. Tra l’altro, nei giorni scorsi sono arrivate frasi ancor più sibilline da parte di Stanzani stesso. La sensazione è che i due “Tommasi” abbiano effettivamente qualcosa da nascondere.