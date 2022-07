Grave lutto per Tommaso Stanzani. Mentre il Web si interroga ancora, e a tratti in modo insistente, su una presunta crisi con Tommaso Zorzi, il ballerino sta vivendo uno dei momenti peggiori della sua vita. Attraverso le sue storie su Instagram infatti è stato possibile apprendere della morte del nonno di Stanzani. Quando era un allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi ha spesso parlato del rapporto speciale che ha con i suoi nonni. Quando ha lasciato casa per lavoro, e anche per amore, non ha perso occasione di tornare a riabbracciarli forte.

Il nonno di Tommaso Stanzani è venuto a mancare in queste ore. Solo ieri, infatti, il ballerino ha postato dei video in cui si vedeva impegnato su un set fotografico. Poi deve aver ricevuto la triste notizia, la perdita di un nonno è sempre un momento molto doloroso e lo è in modo particolare per chi vive il rapporto con i nonni in modo profondo e quotidiano. Tommaso è molto legato ai suoi nonni, per cui i suoi fan adesso si stanno stringendo intorno a lui per non fargli mancare affetto e sostegno.

A far sapere della grave perdita è stato proprio Tommaso. Ha postato tra le storie un selfie insieme a suo nonno, scrivendo due semplici parole: “Ciao nonno”, ha aggiunto un cuore nero e un’emoji triste. Subito dopo ha postato uno scatto di famiglia in cui era felice insieme a nonno e nonna, quest’ultima ancora in vita. Il nonno scomparso di Tommaso Stanzani aveva circa 95 anni, ma una vitalità da fare invidia. Non molto tempo fa, infatti, proprio il ballerino ha raccontato che il nonno nonostante la sua età amava ancora andare in giro in bicicletta.

Nessun commento pubblico da parte di Tommazo Zorzi, al momento in vacanza senza il fidanzato. Su Instagram il conduttore non ha proferito parola in merito alla morte del nonno di Tommaso Stanzani, ma di sicuro in privato non è mancato tutto il sostegno che potesse dargli. Tra i due la relazione procede a gonfie vele, sebbene saltino fuori gossip su presunte crisi un giorno sì e uno no.

Zorzi criticato per non aver parlato del lutto di Stanzani, la reazione

Nel frattempo sui social si sono scatenati i soliti tuttologi e leoni da tastiera. Secondo alcuni, infatti, Zorzi avrebbe dovuto parlare del lutto di Tommaso Stanzani su Instagram. Il conduttore al contrario non ha toccato l’argomento sui social, magari anche per delicatezza e rispetto verso la famiglia del compagno che sta attraversando un triste momento. Ma si sa, c’è sempre gente a cui piace sparlare e così Tommaso ha deciso di intervenire. Rispondendo a chi lo ha criticato su Twitter ha scritto:

“Pensate lo schifo umano che porta soggetti come lei a sentenziare la gestione di un lutto. Tirando in ballo un altro lutto. Lo squallore non si ferma neanche di fronte alla morte. Io e Tommy abbiamo un rapporto talmente vero che, pensa un po’, non si misura in instastories”