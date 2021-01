Zoe Kravitz divorzia dal marito dopo 18 mesi di matrimonio

Svolta nella vita privata di Zoe Kravitz. Come rivela People, l’attrice ha avviato le pratiche di divorzio dal marito, l’attore Karl Glusman. Un vero colpo di scena per gli appassionati di gossip e del mondo dello spettacolo visto che i due sono diventati marito e moglie solo qualche tempo fa, più precisamente nel 2019. Ma tra i due qualcosa si è rotto…

Come fa sapere la famosa rivista americana, è stata Zoe Kravitz a chiedere la separazione definitiva dal marito lo scorso 23 dicembre. Il magazine ha avuto la possibilità di visionare i documenti che attestano il divorzio tra i due attori. I diretti interessati per il momento preferiscono non proferire parola ma neppure smentiscono la vicenda. Ad oggi sono ignotivi i motivi dell’addio.

Zoe Kravitz e Karl Glusman si sono conosciuti nel 2016: un colpo di fulmine improvviso che li ha poi portati a convolare a nozze nel 2019. Il matrimonio è avvenuto in gran segreto a Parigi, nella casa di Lenny Kravitz. Entrambi non hanno mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia anche se Zoe è molto concentrata sulla sua carriera.

Zoe Kravitz, classe 1988, è la figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet. È anche la figlioccia di Jason Momoa, visto che Aquaman è oggi felicemente sposato con la madre di Zoe. La Kravitz ha un ottimo rapporto con tutti i componenti della sua famiglia e con i fratelli più piccoli nati dal secondo matrimonio di Lisa.

Zoe Kravitz recita ormai da tempo: il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 2007. Tra i suoi successi, solo per citarne alcuni: Divergent, Animali fantastici e dove trovarli, Mad Max. In tv è stata tra le protagoniste del telefilm Big Little Lies. In questo periodo è alle prese con le riprese di Batman, dove indossa la tuta di Catwoman.

Chi è Karl Glusman

Karl Glusman, anche lui nato nel 1988, è un attore, doppiatore e modello statunitense. È diventato noto in tutto il mondo con il film del 2015 Love. Una pellicola, diretta dal regista franco-argentino Gaspar Noé, che ha fatto scalpore per le scene di passione a tre non simulate.