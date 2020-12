Jason Momoa fisico, i segreti dell’attore: dieta, allenamento e tatuaggi

Come si mantiene in forma Aquaman: cosa mangia ogni giorno, che esercizi fa e il significato dei suoi tatuaggi

Fisico scolpito e fascino da vendere: questo è Jason Momoa. Ammirato dalle donne e invidiato dagli uomini l’attore di origini hawaiane non passa di certo inosservato con il suo corpo possente. Il 41enne è alto 1.93 m e pesa oltre cento chili. Da quando è stato scelto per il ruolo di Aquaman Momoa ha cominciato ad allenarsi duramente. Rispetto agli esordi in Game of Thrones – era Khal Drogo, marito di Daenerys – Jason ha dovuto mettere su parecchia massa muscolare. Obiettivo raggiunto grazie a impegno e tanta costanza, con il giusto allenamento e una dieta sana e variegata.

L’allenamento di Jason Momoa

Qual è l’allenamento di Aquaman alias Jason Momoa? L’attore, marito di Lisa Bonet ex attrice de I Robinson, segue l’AR7. Un training intenso, con esercizi duri ma mai ripetitivi, che dura ben sei giorni su sette. Punto forte del fisico di Jason sono sicuramente le braccia, le più tornite di Hollywood.

La routine di allenamento di Jason Momoa (video più in basso) prevede 5 allenamenti settimanali suddivisi in:

1 giorno: Petto

2 giorno: Dorso

3 giorno: Gambe

4 giorno: Core

5 giorno: Spalle e Bracci

Non solo palestra: Jason Momoa è anche un grande appassionato dell’arrampicata. L’attore ha ammesso che ogni volta che può preferisce scalare montagne all’aria aperta anziché destreggiarsi tra pesi, squat e bilancieri.

La dieta di Jason Momoa

Jason Momoa mangia spesso nell’arco della giornata ma in maniera salutare. Dalla sua dieta sono banditi i carboidrati, i dolci e i cibi ricchi di zuccheri. Assolutamente vietato il cibo spazzatura. Sulla tavola di Aquaman tanta frutta e verdura, pollo, qualche bistecca e pesce di qualità (Jason è ghiotto di tonno).

Nel regime alimentare di Momoa non mancano gli integratori alimentari ricchi di proteine, vitamine e aminoacidi. La star di Hollwydood non rinuncia però a un vezzo: un bicchiere di birra Guinness. Una scelta non casuale: la bevanda irlandese contiene meno carboidrati rispetto a quelle di altri rinomati marchi.

I tatuaggi di Jason Momoa

Al contrario di Aquaman, Jason Momoa ha pochi tatuaggi. Per esigenze di copione, dunque, l’interprete ha dovuto aggiungere altri disegni sul suo fisico scolpito.

Tra i tatuaggi “veri” troviamo quello sul petto: una stella con le firme dei due figli di Jason, Lola e Nakoa-Wolf. Sull’avambraccio c’è invece la scritta Pride of Gypsies, che è il nome della sua società di produzione fondata nel 2010.

Sul braccio destro c’è invece uno dei simboli più noti della cultura hawaiana: l’aumakua. Una sorta di squalo con i denti che sono rappresentati dalle file ripetute di triangoli. Sempre sul braccio troviamo poi la frase francese Etre toujours ivre che vuol dire Sii sempre ubriaco.

Sul pollice destro l’attore ha tatuato un teschio e su una parte della mano una stella. Sul dito medio Jason ha invece impresso la scritta diablo: un omaggio al suo migliore amico scomparso nel 2013.