Zoe, fidanzata di Niccolò Bettarini, prime parole dopo l’aggressione: “Ecco cosa significa difendere”. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che anche lei è rimasta coinvolta nella rissa

Inizia a delinearsi in maniera più chiara la triste vicenda che ha coinvolto Niccolò, il figlio 19enne di Stefano Bettarini e Simona Ventura, accoltellato la notte dell’1 luglio nei dintorni dell’Old Fashion, nota discoteca milanese. Stamane il Corriere della Sera ha ricostruito nel dettaglio la dinamica dell’accaduto, facendo emergere un altro crudo dettaglio: anche Zoe, fidanzata di Niccolò, è rimasta coinvolta nella vigliacca aggressione. Inoltre poche ore fa la giovane 21enne che studia allo Iulm ha scritto le prime parole social dopo il tragico evento, indirizzando un toccante messaggio al suo ragazzo che nella giornata di ieri ha subito un’operazione alla mano andata a buon fine. Ricordiamo che Bettarini Junior nonostante le 11 coltellate non è in pericolo di vita e non dovrebbe aver riportato danni permanenti.

Zoe scrive a Niccolò Bettarini: “Voler bene a qualcuno significa difenderlo da tutto e da tutti”

“Voler bene significa sacrificio, significa essere insieme nel bene e nel male. Voler bene a qualcuno significa difenderlo da tutto e da tutti, significa presenza, senza se e senza ma. Contro tutto e tutti, forza roccia. Io con te. Tu con me”. Le parole sono quelle di Zoe, che con questo commuovente messaggio ha voluto esprimere la sua vicinanza al fidanzato. La ragazza tra l’altro era presente durante la drammatica colluttazione in cui è rimasto vittima, tanto che nella rissa ci è finita pure lei. Infatti, come riportato dal Corriere della Sera, quando Niccolò era steso a terra, sofferente e privo di forze, si è buttata sul giovane, fungendo da scudo umano. Ma i malviventi non si sono fermati neppure davanti a una donna e sono andati avanti a menare, ferendola, per fortuna superficialmente e senza procurarle gravi lesioni.

Stefano Bettarini: il messaggio per Niccolò da parte di Nicoletta, la giovane compagna dell’ex calciatore

Tra coloro che hanno espresso un gesto o un pensiero per Niccolò non è mancata Nicoletta, l’attuale fidanzata di Stefano Bettarini. La giovane 24enne ha definito il figlio del suo compagno “un ragazzo coraggioso con una forza incredibile” augurandogli una tranquilla guarigione. Nel frattempo proseguono le indagini per fare giustizia sulla vicenda.