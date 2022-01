Zerbi, Cuccarini e Peparini assenti in studio ad Amici: cosa sta succedendo

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 16: Anche Veronica Peparini ha confermato sui social di essere positiva al Covid, insieme a sua figlia.

Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini non sono in studio ad Amici 21 oggi. Cosa è successo? I tre professori erano in collegamento su degli schermi posti dietro le cattedre. Non è la prima volta che succede, è da quando è ricominciato Amici nell’autunno del 2020 che capita e il motivo è palese. Sebbene Maria De Filippi non abbia detto nulla entrando in studio è chiaro che il motivo dell’assenza potrebbe essere il Covid. A inizio puntata infatti la conduttrice ha solo fatto notare che i tre professori erano in collegamento, ma non ha spiegato il perché.

Molti si saranno chiesti se Zerbi, Cuccarini e Peparini hanno il Covid oppure no ma non c’è una risposta certa al momento. Non per tutti, almeno. Non è detto infatti che siano tutti e tre positivi e per questo in quarantena. Un altro motivo infatti della mancata partecipazione in presenza alla registrazione, avvenuta ieri, potrebbe essere un contatto con un positivo. In questo caso quindi i tre professori potrebbero essersi messi in isolamento precauzionale e comunque previsto dai nuovi decreti.

Nulla vieta che potrebbero esserci altri motivi alla base dell’assenza, ma potrebbe valere solo per Veronica Peparini. Lei infatti non ha postato nulla sui social in queste ore per cui non è possibile farsi un’idea. Al contrario, Zerbi ha postato delle storie da casa sua e non ha preso parte stamattina neanche alla trasmissione radiofonica che conduce su Radio Deejay, non in presenza a meno. Era a casa, quindi potrebbe esserci di mezzo il Covid, positivo lui o contatto con un positivo.

Diversa è la situazione della terza professoressa: Lorella Cuccarini pare essere di nuovo positiva al Covid. Lo ha fatto capire lei stessa con un messaggio su Instagram, facendo riferimento a un anno fa:

“Come lo scorso anno, anche la prima puntata di Amici del 2022 è ‘alternativa’. Grazie per la valanga di messaggi, stiamo tutti benissimo! Ho approfittato di questi giorni per un po’ di ‘detox’ social, ma dopo una settimana già mi mancate!”

Le sue parole insomma lasciano pensare che la sua famiglia abbia di nuovo preso il Covid. Ecco spiegato perché Zerbi, Cuccarini e Peparini sono assenti in studio ad Amici 21 oggi. Nonostante ciò hanno preso parte alla puntata come sempre, intervenendo come se fossero in studio.