Zelletta e Natalia, svelata la verità sul presunto tradimento: parla Urtis

Natalia Paragoni ha tradito Andrea Zelletta? A parlarne ora ci pensa Giacomo Urtis, il quale afferma di essersi informato una volta uscito dalla porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Proprio all’interno del GF Vip 5 era spuntato fuori questo particolare gossip che vedeva la Paragoni protagonista. A svelarlo era stata Dayane Mello, la quale aveva rivelato in confessionale di aver saputo un dettaglio su una vacanza di Natalia a Capri, risalente alla scorsa estate. Questo racconto, ovviamente, non poteva di certo far felice Andrea. Infatti, pare abbiano raccontato alla modella brasiliana che la Paragoni avrebbe trascorso la notte con un altro uomo. Dayane aveva fatto questa rivelazione qualche giorno prima dell’arrivo di Natalia nella Casa di Cinecittà. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto modo di avere un confronto con Zelletta e, da oltre il vetro, ha negato il gossip.

Andrea non ha mostrato alcun segno di cedimento, anzi, non ha minimamente creduto a questo gossip. Le accuse sono apparse, chiaramente, sin da subito abbastanza gravi e c’è anche chi ci ha creduto. I fan della coppia, nata nel programma di Maria De Filippi, non hanno mai avuto alcun dubbio su Natalia, ma una parte del pubblico ha iniziato ad avere qualche sospetto. Dayane, in questa occasione, ci aveva tenuto a precisare che lei stava solo riportando un qualcosa che le era stato riferito. Dopo di che, la Paragoni ha deciso di diffidare il programma, per evitare che si trattasse ancora questo argomento. Per rassicurare Andrea, ha poi inviato un messaggio aereo pieno d’amore sopra la Casa.

Sebbene Zelletta non abbia mai preso realmente in considerazione un tradimento da parte della fidanzata, Signorini l’ha messo al corrente della situazione. A questo punto, l’ex concorrente Urtis ha deciso di tornare a parlarne e di svelare ciò che ha scoperto in questi ultimi giorni. Durante il GFVip Party, Giacomo ha fatto sapere di essersi informato da un amico, il quale ha smentito il tradimento da parte di Natalia. Pare, dunque, che si trattasse di una menzogna. Sicuramente Andrea avrà modo di avere questa conferma dopo la fine del reality, in quanto non ha la possibilità di sapere cosa sta accadendo fuori, nonostante non abbia alcun dubbio.